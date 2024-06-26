Десятки спасенных: Эстония расширяет сотрудничество с Украиной по возвращению депортированных детей

Перевод: Сергей Светлов

Эстонская НКО Herojam Slava с лета прошлого года сотрудничает с командой уполномоченного по правам человека Украины Дмитрия Лубинца, чтобы находить и возвращать депортированных в Россию детей.

На данный момент удалось вернуть 26 детей, и на недавней встрече с уполномоченным по правам человека и его заместителем Александром Кононенко было решено еще больше расширить сотрудничество.

На встрече было достигнуто соглашение о создании базы данных депортированных детей, реабилитации вернувшихся детей и помощи гражданским пленным для их возвращения в Украину. «К сожалению, есть случаи, когда насильно вывезенные в Россию дети и их родители разлучены, а родители находятся в местах лишения свободы», - объяснила соучредитель НКО Herojam Slava Яника Мерило в пресс-релизе.

«Благодаря поддержке наших доноров мы можем способствовать возвращению украинских детей домой, установлению их местонахождения и теперь созданию подробной базы данных, что позволит нам более систематически искать, находить и возвращать детей и их близких», - прокомментировала она.

По словам Мерило, время работает против них, так как Россия не желает возвращать детей Украине, даже если их местонахождение установлено: «Со временем становится все труднее найти детей, так как их местоположение скрывают, личные данные изменяют, детей отдают на усыновление, и, к сожалению, эффективная российская пропаганда тоже делает свое дело».

Соучредитель НКО также отметила, что в опубликованном на этой неделе 14-м санкционном списке Европейского союза есть ряд должностных лиц и организаций из России и Беларуси, способствовавших депортации украинских детей в Россию и их «русификации». В этом списке, по ее словам, числится губернатор Орловской области Андрей Клычков, а также, например, министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов, который активно поддерживает похищение и перевоспитание детей с целью их отчуждения от родной страны и родственников.

«В тех же преступлениях обвиняются, например, министр социальной защиты Московской области Людмила Болатаева и жена министра гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и помощи при катастрофах Александра Куленкова Елена Мильская», - добавила Мерило.