Если к 2025 году не произойдет значительного скачка в переработке бытовых отходов, Эстонии грозит связанное с нарушением разбирательство и штраф со стороны Европейской комиссии.
Госконтроль: Эстонии грозит штраф Еврокомиссии из-за проблем с переработкой отходов
Хотя Эстония взяла на себя обязательство к 2025 году перерабатывать 50% бытовых отходов, она далека от достижения этой цели, и за последние девять лет в этом направлении не было никакого прогресса. Невыполнение целевых показателей по переработке может привести к разбирательству в связи с нарушением и штрафу со стороны Европейской комиссии.
Увеличение количества перерабатываемых отходов сберегает природные ресурсы. В 2022 году в Эстонии перерабатывалось 32% бытовых отходов, и этот показатель оставался примерно на одном уровне в течение девяти лет. В то же время обязательства Эстонии растут, так как по соглашению с Европейской комиссией к 2030 году должны перерабатываться 55% бытовых отходов, а к 2035 году - 60%.
После долгого ожидания Министерство климата, ответственное за эту сферу, приступило в этом году к внесению фундаментальных изменений в сектор обращения с отходами, а также к подготовке поправок к Закону об отходах. [1] Например, перед органами местного самоуправления планируется поставить отдельную цель по сортировке отходов и ввести акциз на упаковку. В течение следующих пяти лет на мероприятия, предусмотренные государственной программой обращения с отходами, потребуется дополнительно 660 миллионов евро, но пока нет соглашения о финансировании.
«Несмотря на то, что Министерство климата приступило к реформированию сектора отходов, за прошедшие девять лет не удалось решить коренные проблемы сектора и осуществить необходимые фундаментальные изменения, - заявил государственный контролер Янар Хольм. - Например, определить распределение ответственности между органами местного самоуправления и государством за достижение цели по переработке отходов и усилить контроль за данными об отходах и за обработчиками отходов».
Так государственная программа обращения с отходами была принята в конце 2023 года, почти на три года позже, чем планировалось. По мнению Госконтроля, планируемые реформы помогут увеличить сортировку и переработку отходов, но к 2025 году цель вряд ли будет достигнута. В этом случае Европейская комиссия имеет право возбудить дело о нарушении. Если Эстония не выполнит поставленную задачу в ходе разбирательства, комиссия может подать иск в Европейский суд, а суд может наложить штраф.
Госконтроль констатирует, что хотя министерство долгое время поддерживало сектор отходов за счет средств налогоплательщиков, переработка отходов не увеличилась. Это говорит о том, что более вредные для окружающей среды виды деятельности - захоронение и сжигание отходов - по-прежнему являются более привлекательными с финансовой точки зрения для предприятий по переработке отходов, чем более экологичные виды деятельности, такие как направление в обращение и повторное использование. Для того чтобы сократить возникновение отходов и переработать их, необходимо поддерживать эти действия.
Пока ситуация не изменится, увеличение переработки и повторного использования может быть достигнуто только за счет субсидий. Но это не лучшее решение для налогоплательщика, и оно противоречит принципу, согласно которому деятельность, оказывающая более сильное воздействие на окружающую среду, должна быть более затратной.
Хотя Министерство климата заявляет о желании сократить количество возникающих отходов, Госконтроль считает, что достижение этой цели при имеющихся ресурсах сомнительно, так как нет подробной программы действий, согласованной с органами местного самоуправления и другими сторонами, как нет и уверенности в финансировании действий. Направленные на предотвращение образования отходов действия прикладного плана реализации программы обращения с отходами, принятой в конце 2023 года, носят очень общий характер. Они не направляют в нужное русло работу органов местного самоуправления, которым, в свою очередь, трудно им следовать.
Неизвестно, во сколько обойдется реализация бизнесу, органам местного самоуправления и государству, есть ли вообще необходимые средства и как будут распределены обязанности. Например, Министерство климата предусмотрело мероприятия по улучшению коммуникации и информированности, направленные на предотвращение образования отходов. Теперь министерство должно обсудить с органами местного самоуправления и бизнесом, каких конкретных действий от них ожидают и откуда возьмутся деньги на эти действия.
По мнению Госконтроля, контроль данных об отходах и обработчиках отходов недостаточно глубок, чтобы гарантировать, что отходы дойдут до места переработки и будут действительно переработаны. Из собранной Госконтролем информации следует, что только 10% отчетов об отходах подвергаются более простой проверке данных со стороны Департамента окружающей среды, который сравнивает соответствие условий разрешения на использование окружающей среды с представленными данными.
При проверке данных, представленных операторами отходов, Департамент окружающей среды ограничивается простыми действиями, но не проводит дополнительных мероприятий, в частности, оценку входов и выходов производственного процесса, измерений и расчетов. Это приводит к тому, что предприятия лишь формально показывают обработку отходов, вместо этого направляя их на сжигание или захоронение или, что еще хуже, незаконно их складируя.
Госконтроль рекомендует Министерству климата разработать систему различных сборов, налогов и акцизов, которые будут служить экономическими стимулами, побуждающими больше прежнего пытаться избегать возникновения отходов и перерабатывать их. Госконтроль рекомендует Департаменту окружающей среды более тщательно проверять данные об отходах и проводить дополнительные процедуры по проверке правильности представленных данных.
Госконтроль обратил внимание на проблемы, связанные с предотвращением образования отходов, и низкий уровень переработки бытовых отходов уже в своем аудиторском отчете, опубликованном в 2016 году. В нем Министерству окружающей среды (ныне Министерство климата) и Департаменту окружающей среды был дан ряд рекомендаций, некоторые из которых до сих пор не выполнены. Например, до сих пор неясно распределение функций между государственными и местными органами власти, отсутствуют конкретные меры по предотвращению образования отходов, а мониторинг данных об отходах и операторах по их переработке нуждается в совершенствовании.
В 2022 году в Эстонии возникало 503 000 тонн бытовых отходов. Большая часть образующихся в Эстонии бытовых отходов была сожжена - 42%. За ними следуют переработка - 33% и складирование - 13%. На долю других видов обращения с отходами, точный тип которых неизвестен, пришлось 12%.
Согласно Закону об отходах и Директиве ЕС об отходах, к 1 января 2025 года Эстония должна перерабатывать или подготавливать для повторного использования не менее 50% образующихся бытовых отходов. В 2022 году уровень переработки составил 33%. В 2014 году этот показатель составлял 31%.
В то же время за последнее десятилетие показатель образования отходов в Эстонии значительно увеличился. Если в 2013 году в Эстонии возникало 293 кг отходов на душу населения, то в 2022 году - 373 кг. Тем не менее, количество отходов, производимых людьми в Эстонии, значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу, где он составляет 513 кг в год.
Ожидаемая стоимость реализации мероприятий государственной программы обращения с отходами на 2023-2028 годы составляет 660 миллионов евро, из которых 111 миллионов евро будут профинансированы за счет пособий Европейского союза.
Остальные средства должны поступать из государственного бюджета, от органов местного самоуправления и самофинансирования предприятий. 250 миллионов требуется для предотвращения и повторного использования отходов, 318 миллионов для увеличения безопасной переработки материалов и 92 миллиона - для решения проблемы и снижения воздействия на окружающую среду при обращении с отходами.