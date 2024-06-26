Госконтроль: Эстонии грозит штраф Еврокомиссии из-за проблем с переработкой отходов

Так государственная программа обращения с отходами была принята в конце 2023 года, почти на три года позже, чем планировалось. По мнению Госконтроля, планируемые реформы помогут увеличить сортировку и переработку отходов, но к 2025 году цель вряд ли будет достигнута. В этом случае Европейская комиссия имеет право возбудить дело о нарушении. Если Эстония не выполнит поставленную задачу в ходе разбирательства, комиссия может подать иск в Европейский суд, а суд может наложить штраф.

Госконтроль констатирует, что хотя министерство долгое время поддерживало сектор отходов за счет средств налогоплательщиков, переработка отходов не увеличилась. Это говорит о том, что более вредные для окружающей среды виды деятельности - захоронение и сжигание отходов - по-прежнему являются более привлекательными с финансовой точки зрения для предприятий по переработке отходов, чем более экологичные виды деятельности, такие как направление в обращение и повторное использование. Для того чтобы сократить возникновение отходов и переработать их, необходимо поддерживать эти действия.

Пока ситуация не изменится, увеличение переработки и повторного использования может быть достигнуто только за счет субсидий. Но это не лучшее решение для налогоплательщика, и оно противоречит принципу, согласно которому деятельность, оказывающая более сильное воздействие на окружающую среду, должна быть более затратной.