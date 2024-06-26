Схемы становятся все более хитрыми: у киберпреступников появилась новая стратегия

В прошлом году Департамент государственной инфосистемы зарегистрировал на 25 процентов больше кибератак по сравнению с годом ранее. Большое количество этих атак повлияло на функционирование организаций и обошлось предприятиям в миллионы евро. В этом году количество атак продолжило расти, а киберпреступники стали использовать новую стратегию.

Мошенники явно расширили свою целевую группу и пытаются найти крохотные щели в каждой заколоченной двери. Часто жертвами становятся недостаточно защищенные устройства и системы малых предприятий.

Преступник может орудовать в компьютерной сети годами. Тот факт, что кибератаки становятся более интенсивными именно в летние месяцы, также подтверждается фильтрами безопасности Telia для компаний, еженедельно блокирующие более 500 000 посещений сайтов, инициированных вредоносными программами или фишинговыми сообщениями. По словам руководителя по кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау, руководитель фирмы часто может не осознавать, что в сети его предприятия действует преступник.