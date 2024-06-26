КОЛОНКА СОБОЛЕВА Страсти по автоналогу: президент и правительство снова соревнуются в моральной чистоте

Алар Карис в Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

Карису наверняка легко дается сейчас выбор в пользу «стороны народа», в то время как та же Рийсало, говорящая о печали в связи с президентским ветированием автоналога, вероятно, чувствует и досаду, потому что она не может не сознавать, что позиция правительства сейчас никак не прибавляет ему народной любви. При этом автоналог - ведь никакое не абсолютное зло, он прекрасно работает во многих странах; печалиться Сигне Рийсало стоило бы скорее из-за низкого качества именно конкретного эстонского закона.

О том, что оно низкое, говорит уже отнюдь не «рассерженный народ», а, например, Госсуд, констатирующий, что в нынешнем виде применение этого закона может оспариваться любым автовладельцем. Ну и кроме юридической слабости, правительство должна была бы заботить и своя проваленная коммуникационная работа с населением, которому не удалось убедительно представить автоналог с аттрактивной стороны: вместо вовлечения в диалог общество увидело агрессивное и высокомерное продавливание этого законопроекта.

Потребность в «рестарте»

Но сложившаяся ситуация не выглядит приятной ни для кого, и вероятно, для ее разрешения все-таки начнутся поиски компромисса. Нынешнее правительство, а если точнее - главная в нем партия, не проявляет признаков гибкости, но, кажется, лучшим выходом для всех станет смена правительства, поводом для которой стал бы переход нынешнего премьера на работу в Брюссель. В самой Партии реформ позиция по автоналогу может существенно измениться (если не до отказа от него, то до существенной корректировки), а что до поста министра социальной защиты, то он ведь и вовсе может перейти в новом составе правительства другой партии.

Мы уже видели не так давно ситуацию, в которой Партия реформ отказывалась находить деньги для удовлетворения требований бастующих учителей, и тогда вдруг эти деньги находились в министерствах, которыми руководили политики из других коалиционных партий. Для повышения пособий людям с ограниченными возможностями нужно гораздо больше денег, но не исключено, что преемники Сигне Рийсало и Марта Вырклаэва на министерских постах из других партий окажутся куда изобретательнее в их поиске. В общем, «перезагрузка» просто необходима.