Алар Карис наложил вето на введение автоналога, после чего министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что без автоналога будет невозможно повысить пособия людям с особыми потребностями. Журналист Павел Соболев считает, что в так и не остывшей ссоре президентской канцелярии и Партии реформ в ход идут неуместные аргументы, и полагает, что проблемы госбюджета станут решаться эффективнее после высоковероятной смены премьера и всего правительства.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Страсти по автоналогу: президент и правительство снова соревнуются в моральной чистоте
Летом 2023 года произошло резкое похолодание в отношениях президентской канцелярии и дома правительства. Этому предшествовал скандал с обвинениями в адрес одного из советников главы государства, якобы передавшего правительству сигнал, что поддержка налоговых изменений президентом станет более вероятной, если в госбюджет будет заложено щедрое финансирование нужд президентского аппарата. Казалось, что возникшие тогда страсти уже поугасли, но после решения президента наложить вето на введение автоналога стало заметно, что топор той войны так и не зарыт.
Нет угрозы, есть печаль
Министр соцзащиты Сигне Рийсало, комментируя решение президента не провозглашать закон о введении автоналога, сказала, что она опечалена. По ее словам, именно автоналог должен был служить источником покрытия увеличения пособий людей с особыми потребностями. Она отдельно оговорила, что не стоит воспринимать ее слова как угрозу, а нужно видеть в них лишь констатацию грустного факта. Однако трудно отделаться от ощущения, что ее комментарий был продолжением той самой острой полемики, возникшей чуть менее года назад между разными ветвями власти.
Нельзя не согласиться с Рийсало в том, что выполнение социальных обязательств государства невозможно без стабильных налоговых поступлений. Тем не менее, слишком уж бросается в глаза тот момент, что и Алар Карис, назвав введение автоналога противоречащим принципу равного обращения, особое внимание уделил его дискриминирующему воздействию именно на интересы людей с ограниченными возможностями.
В частности, Карис указал, что налоговые исключения предусмотрены только для специально оборудованных дня нужд людей с особыми потребностями машин, в то время как в подавляющем большинстве случаев автомобильные поездки таких людей осуществляются в машинах заботящихся о них членах их семей, и для этих автомобилей уже никаких послаблений не предусматривается.
Президент выставил себя защитником прав наиболее уязвимых слоев населения, причем именно от нечуткого к этим правам правительства. Рийсало словно сочла непереносимой такую интерпретацию ситуации, и поторопилась донести до общественности, что это как раз упрямство президента может стать причиной того, что меры по улучшению качества жизни людей с особыми потребностями так и останутся не принятыми.
Но если в прошлогодней конфронтации президента и правительства практически невозможно было выявить лучше выглядящую в них сторону, поскольку имела место ситуация «слово против слова», то сейчас, безусловно, в этом конфликте глава государства обречен смотреться выгоднее. Получается так, что очень важная с гуманистической точки зрения расходная статья бюджета помещена в одну упряжку с самым непопулярным у населения новым налогом, и когда правительство настаивает, что «вечное» благое дело вдруг оказалось невозможным сделать без болезненного для всего населения «новаторства», оно точно будет больше походить на шантажиста, чем сторона его оппонентов.
У президента козырей побольше
Разумеется, нынешняя коалиция пришла к власти в Эстонии абсолютно демократическим путем и имеет мандат на законодательные изменения в том числе и в налоговой сфере, однако в условиях, когда действия правящих партий слишком уж противоречат их предвыборным обещаниям, естественным образом вступают в игру инструменты «народной демократии». Едва ли могут быть сомнения в том, что среди десятков тысяч людей, подписавшихся под петицией с требованием отказа от автоналога, были и те, кто отдали свои голоса на выборах именно за нынешние правящие партии.
Карису наверняка легко дается сейчас выбор в пользу «стороны народа», в то время как та же Рийсало, говорящая о печали в связи с президентским ветированием автоналога, вероятно, чувствует и досаду, потому что она не может не сознавать, что позиция правительства сейчас никак не прибавляет ему народной любви. При этом автоналог - ведь никакое не абсолютное зло, он прекрасно работает во многих странах; печалиться Сигне Рийсало стоило бы скорее из-за низкого качества именно конкретного эстонского закона.
О том, что оно низкое, говорит уже отнюдь не «рассерженный народ», а, например, Госсуд, констатирующий, что в нынешнем виде применение этого закона может оспариваться любым автовладельцем. Ну и кроме юридической слабости, правительство должна была бы заботить и своя проваленная коммуникационная работа с населением, которому не удалось убедительно представить автоналог с аттрактивной стороны: вместо вовлечения в диалог общество увидело агрессивное и высокомерное продавливание этого законопроекта.
Потребность в «рестарте»
Но сложившаяся ситуация не выглядит приятной ни для кого, и вероятно, для ее разрешения все-таки начнутся поиски компромисса. Нынешнее правительство, а если точнее - главная в нем партия, не проявляет признаков гибкости, но, кажется, лучшим выходом для всех станет смена правительства, поводом для которой стал бы переход нынешнего премьера на работу в Брюссель. В самой Партии реформ позиция по автоналогу может существенно измениться (если не до отказа от него, то до существенной корректировки), а что до поста министра социальной защиты, то он ведь и вовсе может перейти в новом составе правительства другой партии.
Мы уже видели не так давно ситуацию, в которой Партия реформ отказывалась находить деньги для удовлетворения требований бастующих учителей, и тогда вдруг эти деньги находились в министерствах, которыми руководили политики из других коалиционных партий. Для повышения пособий людям с ограниченными возможностями нужно гораздо больше денег, но не исключено, что преемники Сигне Рийсало и Марта Вырклаэва на министерских постах из других партий окажутся куда изобретательнее в их поиске. В общем, «перезагрузка» просто необходима.