Китайская баскетболистка ростом 222 см выглядела среди соперниц Гулливером

17-летняя баскетболистка Чжан Цзию, которая на этой неделе выступила на своем первом международном турнире, привлекла большое внимание СМИ, поскольку явно выделялась на Кубке Азии по баскетболу среди женщин категории U18. Чжан дебютировала за молодежную сборную в понедельник, выйдя со скамейки запасных и набрав 19 очков всего за 13 минут, что помогло Китаю обыграть Индонезию со счетом 109-50. На ее счету также семь подборов и две передачи.