17-летняя баскетболистка Чжан Цзию, которая на этой неделе выступила на своем первом международном турнире, привлекла большое внимание СМИ, поскольку явно выделялась на Кубке Азии по баскетболу среди женщин категории U18. Чжан дебютировала за молодежную сборную в понедельник, выйдя со скамейки запасных и набрав 19 очков всего за 13 минут, что помогло Китаю обыграть Индонезию со счетом 109-50. На ее счету также семь подборов и две передачи.
Китайская баскетболистка ростом 222 см выглядела среди соперниц Гулливером
Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала видеозапись ее игры. В ролике видно, как девушка возвышается над другими, как небоскреб, возвышается над другими спортсменками.
16-year-old Zhang Ziyu, the 7’5 female basketball player, barely broke a sweat during her debut for Team China— Dexerto (@Dexerto) June 25, 2024
pic.twitter.com/nOScHVR4RN
Согласно официальному сайту ФИБА, рост Чжан составляет 222 см, что делает ее всего на два сантиметра ниже звезды «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Учитывая ее рост и этническую принадлежность, пользователи соцсетей уже сравнили ее с легендой НБА Яо Мином, который выше девушки на семь сантиметров.