Эксперт: эти важные нюансы влияют на стоимость вашей недвижимости

«Местоположение и состояние, безусловно, важны, но существуют и другие, как внутренние, так и внешние факторы, которые влияют на стоимость недвижимости. В момент продажи эти факторы могут принести владельцу неожиданный доход или, наоборот, убыток», - говорит Марис Пукк, директор по маркетингу компании Kaamos Group, имеющая более десяти лет опыта в сфере недвижимости.

Расположение дома относительно улицы

Фото: Kaamos Group

«Предпочтительны дома на тупиковой улице или во дворе. Дома, расположенные на перекрестке дорог, имеют меньшую стоимость из-за большего шума и меньшей приватности», - объясняет Пукк. По этой же причине может различаться стоимость квартир в одном и том же доме. Квартиры на нижних этажах у оживленной дороги стоят дешевле, и продавать их сложнее».

Солнечная сторона

Фото: Kaamos Group

«Хотя при строительстве домов учитывается их ориентация по сторонам света, это не всегда возможно сделать идеально. Чем больше дом, тем сложнее предложить всем квартирам оптимальные условия», - добавляет Пукк. В городе или спальном районе важно учитывать расположение соседних зданий и деревьев, которые могут закрывать солнце. «Высоко ценятся квартиры с планировкой на обе стороны, так как они обеспечивают разнообразные виды и много дневного света», - уточняет она.

Маленький или большой дом?