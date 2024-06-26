Две одинаковых по состоянию квартиры в одном доме могут иметь совершенно разные цены. Почему так происходит?
Эксперт: эти важные нюансы влияют на стоимость вашей недвижимости
«Местоположение и состояние, безусловно, важны, но существуют и другие, как внутренние, так и внешние факторы, которые влияют на стоимость недвижимости. В момент продажи эти факторы могут принести владельцу неожиданный доход или, наоборот, убыток», - говорит Марис Пукк, директор по маркетингу компании Kaamos Group, имеющая более десяти лет опыта в сфере недвижимости.
Расположение дома относительно улицы
«Предпочтительны дома на тупиковой улице или во дворе. Дома, расположенные на перекрестке дорог, имеют меньшую стоимость из-за большего шума и меньшей приватности», - объясняет Пукк. По этой же причине может различаться стоимость квартир в одном и том же доме. Квартиры на нижних этажах у оживленной дороги стоят дешевле, и продавать их сложнее».
Солнечная сторона
«Хотя при строительстве домов учитывается их ориентация по сторонам света, это не всегда возможно сделать идеально. Чем больше дом, тем сложнее предложить всем квартирам оптимальные условия», - добавляет Пукк. В городе или спальном районе важно учитывать расположение соседних зданий и деревьев, которые могут закрывать солнце. «Высоко ценятся квартиры с планировкой на обе стороны, так как они обеспечивают разнообразные виды и много дневного света», - уточняет она.
Маленький или большой дом?
У небольших домов есть свои преимущества. Например, меньше соседей. Однако в небольших домах легче возникают разногласия при распределении расходов и принятии решений. В многоквартирных домах мнение большинства имеет большее значение, а расходы распределяются между большим количеством квартир. «Если у вас хорошие отношения с соседями и четкое видение перспектив, это увеличивает стоимость недвижимости. В больших домах риск подобных проблем меньше», - поясняет Пукк.
Дизайн дома
Даже если дома в новых жилых районах построены одновременно, их стоимость может значительно различаться. Пукк объясняет это разной архитектурой и техническими решениями зданий. «Обычно дешевле стоят дома монохромные и невыразительные. Дома с разнообразными материалами и формами более заметны и ценятся выше», - утверждает Пукк.
Вид на миллион
«Ничего не поделаешь, вид из окна имеет значение и, вероятно, является самым иррациональным фактором, за который готовы платить», - отмечает Пукк. Основные ключевые слова здесь - виды на море, Старый город или парк, которые могут увеличить стоимость недвижимости на треть. «В такие виды не вложено денег или любви, вы не найдете в этих квартирах золотых слитков, спрятанных в стенах. Их не зря называют "видами на миллион" или deal breakers - решающими факторами», - говорит Пукк. Она добавляет, что приобретая подобные квартиры, покупают эмоцию, которую в будущем легко продать дороже.
Будущее района
При покупке жилья стоит учитывать будущее района. Растет ли население, есть ли важные центры притяжения, которые могут получить новое дыхание? «Высоко ценятся районы с продуктовыми магазинами, школами, транспортом, развлекательными и досуговыми возможностями. Новые застройки также повышают стоимость существующей недвижимости», - подтверждает Пукк.
Интерьер
«При оформлении интерьера люди часто руководствуются личными вкусами или текущими тенденциями. Эти факторы добавляют ценность только для самого владельца», - объясняет Пукк. Однако существуют некоторые хитрости, которые помогут сохранить и даже увеличить будущую стоимость недвижимости.
Во-первых, выбор материалов - качественные полы, двери, окна и плитка привлекают внимание. «Не стоит экономить на встроенной мебели, такой как кухня и гардеробные, так как их сложно изменить или забрать с собой», - говорит Пукк. Во-вторых, стоит выбирать классический и нейтральный дизайн, так как модные цвета могут быстро устареть. «Экспериментировать лучше с переносной мебелью», - советует Пукк. В-третьих, регулярное обслуживание и ремонт помогают поддерживать общий вид жилища.
Современные технические решения
Осведомленные покупатели понимают значение энергоэффективности, систем отопления и охлаждения, вентиляции, солнечных панелей и умных домашних систем. Эти факторы не всегда автоматически увеличивают стоимость недвижимости, но становятся важными аргументами при продаже. «Технические решения могут перевесить местоположение недвижимости. Лучшие места часто заняты старыми зданиями, которые не всегда соответствуют современным требованиям», - говорит Пукк. Она отмечает, что новостройка не всегда означает наличие самых современных решений, поэтому важно уточнять это у продавца.
Обманчивая цена квадратного метра
Конечная стоимость новостройки часто определяется ценой квадратного метра и их количеством. Однако число комнат не всегда увеличивает цену, и часто более дорогостоящими являются одно- и двухкомнатные квартиры. На вторичном рынке разница в цене за квадратный метр особенно велика, так как покупатели часто ориентируются только на количество комнат и конечную цену. «Часто покупателей обманывают, включая в стоимость террасы и балконы. Важно проверить фактическую жилую площадь квартиры. Внешние площади полезны, но их ценность не сравнима со стоимостью жилой площади», - предупреждает Пукк.