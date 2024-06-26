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Пламя охватило деревянный сарай, построенный рядом с жилым домом

rus.postimees.ee
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Автомобиль спасателей-добровольцев из Сангасте.
Автомобиль спасателей-добровольцев из Сангасте. Фото: Maarius Suviste

Во вторник около восьми утра в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тийду волости Отепя.

Загорелся деревянный сарай, построенный рядом с жилым домом. Предположительно, возгорание произошло из-за горячего гриля, который не был полностью потушен, сообщили в Лыунаском спасательном центре.

Прибывшие первыми спасатели-добровольцы из Сангасте сразу же приступили к тушению возгорания, а прибывшие в 8:04 бригады спасателей из Антсла, Валга и Отепя смогли взять огонь под контроль.

На тушение пожара ушло еще полчаса.

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