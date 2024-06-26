Из Чудского озера вытащили 33 километра опасных рыболовных сетей

Дноуглубительные работы проводились через северную и центральную часть Чудского озера, где в зимний промысловый сезон ловля рыбы была более активной и где сети, вероятно, могли дрейфовать при южных ветрах. В этом году было найдено и доставлено на берег из 141 различного места 475 старых жаберных сетей общей длиной 33 километра. Помимо сетей, на берег были доставлены различные якоря для рыболовных снастей, маркеры и оставшиеся в сетях орудия любительского лова.

Каждый рабочий день на озере находилось около дюжины лодок, кроме сотрудников Департамента окружающей среды, очищать озеро помогали профессиональные рыбаки, рыболовы-любители, партнеры по сотрудничеству из других государственных учреждений и волонтеры. Всего за дни дноуглубительных работ по озеру было пройдено около 2800 километров и затрачено около 1000 рабочих часов.

Главный инспектор отдела развития надзора Департамента окружающей среды Иво Каск сказал, что сети, дрейфующие в озере, представляют опасность как для окружающей среды, так и для лодочников. «Сети из синтетических материалов очень медленно разрушаются и свободно дрейфуя в озере, долго ловят рыбу, водных животных и птиц, которые застревают в смертельной ловушке.

Немаркированные сети также представляют угрозу для лодочников на озере, потому что, если лопасти двигателя вдруг застрянут в плотной массе сетей, легко может произойти авария, - сказал Каск. - Каждая такая заброшенная сеть — это слишком много, но хорошо, что за последние два года их обнаруживается в воде все меньше. По сравнению с тремя годами ранее, в этом году достали почти вдвое меньше сетей. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится».

С 2006 года Департамент окружающей среды организует на Чудском озере дноуглубительные работы с целью поиска потерянных или брошенных рыболовных снастей и их удаления из водоема. Всего в ходе дноуглубительных работ в Чудском озере обнаружено и вывезено 12 029 сетей. Если бы сети расположить в одной последовательности, их общая длина составила бы почти 842 километра.