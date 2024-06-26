Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Из Чудского озера вытащили 33 километра опасных рыболовных сетей

BNS
Copy
За четыре дня из Чудского озера вытащили 475 старых сетей.
За четыре дня из Чудского озера вытащили 475 старых сетей. Фото: Keskkonnaamet

За четыре дня организованных в июне Департаментом окружающей среды работ из Чудского озера вытащили 475 старых сетей.

Дноуглубительные работы проводились через северную и центральную часть Чудского озера, где в зимний промысловый сезон ловля рыбы была более активной и где сети, вероятно, могли дрейфовать при южных ветрах. В этом году было найдено и доставлено на берег из 141 различного места 475 старых жаберных сетей общей длиной 33 километра. Помимо сетей, на берег были доставлены различные якоря для рыболовных снастей, маркеры и оставшиеся в сетях орудия любительского лова.

Каждый рабочий день на озере находилось около дюжины лодок, кроме сотрудников Департамента окружающей среды, очищать озеро помогали профессиональные рыбаки, рыболовы-любители, партнеры по сотрудничеству из других государственных учреждений и волонтеры. Всего за дни дноуглубительных работ по озеру было пройдено около 2800 километров и затрачено около 1000 рабочих часов.

Главный инспектор отдела развития надзора Департамента окружающей среды Иво Каск сказал, что сети, дрейфующие в озере, представляют опасность как для окружающей среды, так и для лодочников. «Сети из синтетических материалов очень медленно разрушаются и свободно дрейфуя в озере, долго ловят рыбу, водных животных и птиц, которые застревают в смертельной ловушке.

Немаркированные сети также представляют угрозу для лодочников на озере, потому что, если лопасти двигателя вдруг застрянут в плотной массе сетей, легко может произойти авария, - сказал Каск. - Каждая такая заброшенная сеть — это слишком много, но хорошо, что за последние два года их обнаруживается в воде все меньше. По сравнению с тремя годами ранее, в этом году достали почти вдвое меньше сетей. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится».

С 2006 года Департамент окружающей среды организует на Чудском озере дноуглубительные работы с целью поиска потерянных или брошенных рыболовных снастей и их удаления из водоема. Всего в ходе дноуглубительных работ в Чудском озере обнаружено и вывезено 12 029 сетей. Если бы сети расположить в одной последовательности, их общая длина составила бы почти 842 километра.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх