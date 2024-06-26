В июле в Таллинне выступит Виктор Шендерович

Поэт, писатель, сатирик, сценарист и журналист нешуточно талантлив во всех литературных жанрах. «Остроумный и ехидный» Виктор Шендерович посвятил целый концерт одним только пьесам.

Его лаконичные тексты высоко оценивали Григорий Горин и Александр Володин. Он стал популярен после «деревни Гадюкино» и программы «Куклы», его пьесы ставили в различных театрах в России и за ее пределами. Впрочем, некоторые пьесы так и не собрались до подмостков, потому что это едкая сатира. Услышать их сегодня можно только в авторском исполнении.

Программа «Театр одного Шендеровича», с которой Виктор Шендерович приезжает в Таллинн в этот раз - счастливый случай сделать это!

Будут представлены «Маршрутка» и другие произведения, а также воспоминания о разных временах, об учителях и современниках.

Фрагменты прозвучат в неподражаемом авторском исполнении Шендеровича-драматурга и Шендеровича-актера, в кармане которого диплом «режиссера самодеятельных театральных коллективов», а за плечами - студия Олега Табакова, преподавание в ГИТИСе и много другого интересного театрального опыта.

На мероприятии будет доступна новая книга Виктора Шендеровича, которая станет идеальным дополнением к уникальному впечатлению от шоу.

И чтобы запечатлеть это незабываемое событие, после концерта состоится автограф-сессия, где каждый сможет встретиться с автором, обменяться впечатлениями и получить автограф на память об этом незабываемом вечере.