За праздники поставлен рекорд перевозок между материком и большими островами

Количество пассажиров и транспортных средств стало рекордом на период 21-25 июня. Предыдущий пик в 73 332 пассажира на середину лета 2019 года оказался превышен на 3 процента. Предыдущее наибольшее количество транспортных средств - 27 527 - было зафиксировано в прошлом году.

Самым многолюдным днем праздников стал понедельник, 24 июня, когда две линии в общей сложности перевезли 17 627 пассажиров. Наибольшее количество перевезенных по Вяйнамере транспортных средств было в пятницу 21 июня - 6 469 автомобилей. Паром Regula 21-25 июня совершил по маршруту Виртсу-Куйвасту 56 дополнительных рейсов.

По словам руководителя по обслуживанию сервисного и коммерции TS Laevade Катрин Арон, продолжительность праздников определенно помогла избежать длинных очередей и позволила пассажирам выбирать разное время для поездки.

«Конечно, помогли и заранее распространенные рекомендации, и пассажиры приходили утром до 11 или после 8 вечера, и это также помогало избежать длинных очередей. Без дополнительного парома Regula мы не смогли бы предложить такое бесперебойное обслуживание. Огромное спасибо нашим работникам, которые внесли большой вклад в обслуживание рекорда как четкой организацией на территории порта, так и умелым и плотным размещением машин на судне», - сказала Арон.

С 21 по 25 июня по маршруту Виртсу-Куйвасту перевезено 54 146 пассажиров и 21 247 транспортных средств. Пассажиров было на 5, а транспортных средств на 6 процентов больше, чем за тот же период 2023 года.

В те же дни по маршруту Рохукюла-Хельтермаа перевезено 21 346 человек и 7 695 транспортных средств. Пассажиров было на один процент меньше, а транспортных средств на 2 процента больше, чем за тот же период 2023 года.