Тест-драйв GWM Ora 03: когда каждый цент на счету

Представим, что вы наконец решили пересесть на электромобиль. Вам бы очень хотелось купить новую машину с гарантией, но ваш бюджет настолько ограничен, что вы к своему удивлению понимаете, что можете себе позволить только подержанную «электричку» с пробегом в несколько десятков тысяч километров. И тут вы случайно узнаете, что за эти деньги можно купить абсолютно новую машину, произведенную малоизвестным в Эстонии китайским автоконцерном. Ваши действия?