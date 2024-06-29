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Тест-драйв GWM Ora 03: когда каждый цент на счету

Дмитрий Рая
, pепортер
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Представим, что вы наконец решили пересесть на электромобиль. Вам бы очень хотелось купить новую машину с гарантией, но ваш бюджет настолько ограничен, что вы к своему удивлению понимаете, что можете себе позволить только подержанную «электричку» с пробегом в несколько десятков тысяч километров. И тут вы случайно узнаете, что за эти деньги можно купить абсолютно новую машину, произведенную малоизвестным в Эстонии китайским автоконцерном. Ваши действия?

Почти наверняка кто-то сразу отбросит подобный вариант, просто потому что «это китаец, он через год развалится». Кого-то не устроят технические характеристики, дизайн интерьера или экстерьера. Кстати, за дизайн Ora 03 отвечал Эммануэль Дерта, который раньше работал над внешностью Porsche.

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