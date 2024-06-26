Сочетание дипломатии, политики и права позволили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вылететь на частном самолете из лондонского аэропорта «Станстед», направляясь, в конечном итоге, в Австралию и на свободу.
Как сделка по освобождению Джулиана Ассанжа стала возможной
Сделка, которая привела к его освобождению - после семи лет самоизоляции в посольстве и пяти лет принудительного содержания под стражей в лондонской тюрьме, - готовилась несколько месяцев, но до последнего момента сохраняла элемент неопределенности.
Королевская прокурорская служба Британии (CPS) сообщила, что о возможности признания вины «впервые стало известно в марте».
С тех пор она консультировала власти США по поводу того, как добиться освобождения Ассанжа и его явки к федеральному судье «в соответствии с его пожеланиями и пожеланиями американского правительства».
Предпосылки этой сделки, вероятно, появились после избрания нового правительства Австралии в мае 2022 года - пришедшая к власти администрация решила вернуть домой одного из своих граждан, задержанных за границей.
Австралийский премьер-лейборист Энтони Албаниз заявил, что не поддерживает все действия Ассанжа, но пришло время его освободить. Это дело стало для него приоритетным и в основном обсуждалось за закрытыми дверями.
«Не все иностранные дела надо решать с помощью мегафона», - говорил он. Австралийский парламент поддержал Албаниза.
После этого парламентская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы напрямую лоббировать свои интересы в Конгрессе США. Затем премьер-министр Австралии поднял вопрос в ходе официального визита и переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
За этим последовало голосование в австралийском парламенте, когда депутаты подавляющим большинством голосов поддержали призыв к США и Британии разрешить Ассанжу вернуться в Австралию.
Человеком, сыгравшим ключевую роль в предстоящей сделке, стал Стивен Смит - его назначили послом Австралии в Лондоне в начале 2023 года.
Дипломатические источники сообщили, что он «проделал большую часть работы, чтобы добиться успеха».
Смит, навещавший Ассанжа в тюрьме «Белмарш» в апреле 2023 года, был министром иностранных дел в предыдущем правительстве Австралии. Его возглавлял Кевин Радд, ныне - австралийский посол в Вашингтоне, который также принимал участие в переговорах.
Саймон Джекман, почетный профессор Сиднейского университета, сказал Би-би-си, что австралийские власти традиционно склонны поддерживать США, но общественные и политические настроения в обеих странах изменились до такой степени, что у Албаниза появилась возможность и «прикрытие» для агитации за освобождение Ассанжа.
Австралийские министры порой даже сравнивали задержание Ассанжа с другими случаями заключения австралийских граждан в Иране и Китае, которых считают политзаключенными.
Грег Барнс, юридический советник австралийской кампании за освобождение Ассанжа, говорит, что все изменила политика:
«Правительство Албаниза первым поставило этот вопрос перед США. И Албаниз получил поддержку от оппозиции. Обращение [с Ассанжем] задело многих австралийцев».
Юридический спасательный круг
Затем в дело вступил закон. 20 мая Высокий суд Лондона бросил Джулиану Ассанжу спасательный круг.
Суд постановил, что основатель WikiLeaks может подать новую апелляцию на решение экстрадировать его в США по обвинению в получении и публикации военных секретов.
Ассанжу было предъявлено несколько обвинений согласно американскому закону о шпионаже: 17 - в публикации секретных сведений, и 1 - в хакерстве.
Одна из ключевых частей судебного решения касалась того, сможет ли Ассанж - гражданин Австралии — использовать в качестве защиты право на свободу слова, закрепленное в Первой поправке к Конституции США.
Ник Вамос, бывший руководитель отдела экстрадиции в CPS и глава отдела по борьбе с преступлениями в сфере бизнеса в юридической фирме Peters & Peters, сказал, что принятое в мае решение суда оказало давление на обе стороны с тем, чтобы они сели за стол переговоров и завершили сделку.
По его словам, решение суда потенциально могло позволить Ассанжу утверждать, что публикация секретной информации защищена Первой поправкой, а это «могло привести к месяцам, а то и годам задержек».
«Похоже, США сняли обвинения в публикации [секретных сведений - Би-би-си.] в обмен на признание Ассанжем своей вины в хакерстве, что, наконец, положило конец этой саге», - сказал он.
Ник Вамос добавил, что юридическая команда Ассанжа признает, что Первая поправка не имеет значения для обвинения, связанного с хакерством. Поэтому даже если бы в конечном итоге обвинения, связанные с публикацией секретных документов, были сняты, у них не было бы аргументов для защиты от обвинений в хакерстве, которые были выдвинуты параллельно.
«Обе стороны осознавали риски, и это заставило их сесть за стол переговоров», - сказал Вамос.
Закулисная политика
Политика также сыграла свою роль. Американцы уже некоторое время назад дали понять, что готовы пойти на сделку.
В августе прошлого года американский посол Кэролайн Кеннеди публично высказала предположение, что сделка о признании вины могла бы стать разрешением противостояния - это предложение было подхвачено адвокатами Ассанжа.
В апреле Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу Австралии прекратить уголовное преследование Ассанжа.
Дело Ассанжа также давно стало раздражителем в отношениях между Британией и США, и многие дипломаты стремились свести это раздражение на нет.
Возникли предположения, что администрация Байдена хочет решить этот вопрос до президентских выборов в ноябре, а некоторые сторонники Ассанжа даже предположили, что в Вашингтоне опасаются, что лейбористское правительство Британии в случае победы на выборах будет менее охотно соглашаться на экстрадицию.
Во вторник Белый дом поспешил заявить, что не принимал участия в обсуждении деталей сделки - это задача Министерства юстиции.
Похоже, что после долгих лет юридических и дипломатических споров все стороны просто достигли той точки, когда им нужна была сделка, и они были готовы пойти на компромиссы, чтобы оформить ее окончательно.