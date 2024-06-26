Как сделка по освобождению Джулиана Ассанжа стала возможной

Сделка, которая привела к его освобождению - после семи лет самоизоляции в посольстве и пяти лет принудительного содержания под стражей в лондонской тюрьме, - готовилась несколько месяцев, но до последнего момента сохраняла элемент неопределенности.

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) сообщила, что о возможности признания вины «впервые стало известно в марте».

С тех пор она консультировала власти США по поводу того, как добиться освобождения Ассанжа и его явки к федеральному судье «в соответствии с его пожеланиями и пожеланиями американского правительства».

Предпосылки этой сделки, вероятно, появились после избрания нового правительства Австралии в мае 2022 года - пришедшая к власти администрация решила вернуть домой одного из своих граждан, задержанных за границей.

Австралийский премьер-лейборист Энтони Албаниз заявил, что не поддерживает все действия Ассанжа, но пришло время его освободить. Это дело стало для него приоритетным и в основном обсуждалось за закрытыми дверями.

«Не все иностранные дела надо решать с помощью мегафона», - говорил он. Австралийский парламент поддержал Албаниза.

После этого парламентская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы напрямую лоббировать свои интересы в Конгрессе США. Затем премьер-министр Австралии поднял вопрос в ходе официального визита и переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.