Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гостья седьмого эпизода - продюсер и актриса театра и кино София Михалёва.
Продюсер София Михалева: если вы мечтаете снять кино – действуйте! В Эстонии это может сделать кто угодно
Если идея о съемке фильма кажется вам несбыточной мечтой, Соня спешит вас обрадовать: все не так сложно, как вам кажется.
Ева: Эх.. Хочу тоже снять кино!
Соня: Если есть желание или хотя бы понятие к кому обратиться за помощью - все возможно. Даже если вы никогда не работали в киноиндустрии, а очень хочется просто пойти поработать на площадке - просто напишите в продакшн-фирмы. У нас их не так много. Напишите: «Здравствуйте! У меня есть водительские права, я говорю по-эстонски, хочу поработать помощником продюсера, повозить людей, посмотреть, как все это работает». Или, к примеру, вы умеете рисовать. Спросите, нужны ли помощники художникам. Очень часто нужны сильные пацаны, которые будут таскать шкафы на площадках... Если хочется снять кино - легко! В Эстонии, мне кажется, люди настолько открыты к этому. Просто напишите!
Анита: То есть, не стоит бояться, что у тебя нет соответствующего образования?
Соня: Есть режиссер Ээва Мяги. Она уже сняла множество коротких метров, сейчас снимает второй полнометражный фильм. А по специальности она, по-моему, юрист. Вот это конкретный пример: ты учишься четыре года в университете на режиссера, ничего не делаешь и страдаешь от того, что выбрал не ту профессию, а другие люди говорят: «Я хочу снимать кино!» И снимают его. И делают это хорошо.
Также в этом выпуске:
Купаются ли продюсеры в деньгах?
Сложно ли учиться на продюсера?
Как получить деньги на съемку фильма?
Трудно ли найти людей для проекта? А всем ли нужно платить?
- Теперь снять фильм на русском языке в Эстонии - несбыточная мечта?
- А как организовать прокат своей киноленты?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные темы, затрачивающиеся в подкасте, будут преподноситься так, чтобы вызвать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.