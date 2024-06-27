Выборы в Европарламент отгремели, но только спустя некоторое количество дней мы точно узнали, кто пойдет представлять Эстонию в главном законодательном органе Европы. Весьма примечательно, что в то время как большая часть активных кандидатов в депутаты использовали свои ресурсы, продвигая себя исключительно в контексте тематики Европейского союза, центристы вели совершенно другую игру, собирая для себя русскоязычный электорат для местных выборов и практически не говоря о Европе, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Анатомия кампании центристов на евровыборах: Европа оказалась не у дел
В то время как шесть из семи кандидатов в депутаты Европарламента честно отправляются в Брюссель исполнять возложенный на них долг перед избирателем, центристы сделали рокировочку, побоявшись отправлять исполнять свой долг Михаила Кылварта. Партия объяснила свои абсурдные действия тем, что мандат Михаила Кылварта - это мандат всей партии, и в итоге оказалось, что единственным человеком в этой самой партии, кто достоин представлять Эстонию в ЕС, оказалась Яна Тоом, занимающая там свой пост уже десять лет.
Во-первых, мне интересно, под каким номером на выборы шел кандидат под именем «Центристская партия», чтобы у него был свой мандат, во-вторых, невразумительность Кылварта перед журналистами при ответе на вопрос, отправится он в Европарламент или нет, а также первые комментарии после выборов, которые можно коротко обобщить словами «у нас победила дружба», звучали наивно и неправдоподобно. Центристская партия все еще чувствует себя униженной после потери существенного количества мандатов в Рийгикогу и потери власти в Таллинне, из-за чего планирует реванш на местных выборах.
Центристы хотят вернуть себе Таллинн
Очевидно, выборы в Европарламент центристам были не шибко интересны. Такой вывод можно сделать, просмотрев материалы их предвыборной агитации, за которую практически «в одно лицо» отвечала Яна Тоом. Взяв ее избирательную кампанию в качестве примера, можно судить о дальнейшем векторе развития Центристской партии.
Это полный отход от двунаправленной политики, отвечающей интересам как эстонцев, так и русских, заложенной при управлении партией Юри Ратасом, в сторону исключительной русскоцентричности. Центристы сейчас намерены вернуть себе власть в Таллинне, делая ставку в основном на русскоязычные голоса, и кампания Яны Тоом в социальных сетях как нельзя лучше говорит об этом.
Для того чтобы провести небольшой анализ кампании Тоом, я посмотрел в общей сумме 53 ее коротких ролика из серии «Вопрос в лоб». Стоит ли говорить, что все они сняты на русском языке, и что в том же тик-токе на эстонском Яна говорит крайне редко. Тоом начала снимать эти выпуски в начале весны, по всей видимости, заменив другую свою рубрику «Европарламент для чайников», которую Тоом выпускала на двух языках.
Это название было должно говорить о том, что сняты эти ролики исключительно в рамках предвыборной кампании в Европарламент. Но касаются ли они темы Евросоюза в принципе? Практически нет. Из этих 53 выпусков лишь 11 хоть как-то касались тем, прямо связанных с Европарламентом, в то время как в 21 выпуске Яна Тоом так или иначе затрагивает темы, которые касаются отношения к русскоязычным в Эстонии. В основном там описывалось, как местных русскоязычных притесняют, и что нужно делать, чтобы этого не было.
Приоритеты кампании в Европарламент налицо - мобилизировать электорат, который верит, что его притесняют по языковому или национальному признаку. Проблемы Европы, темы, актуальные на уровне Европарламента, Яне Тоом не слишком интересны, потому что они не интересны и ее потенциальному избирателю. Тоом буквально говорит, что русский избиратель для нее особенный, поскольку он, с ее слов, выступает врагом эстонского эстеблишмента.
Призыв к борьбе за идентичность
Яна Тоом не говорит, что русские в Эстонии свои, она фактически настраивает их против государства, при этом жалея их и приговаривая, что при власти центристов такого, что она описывает, больше не будет. А описывает она то, как правительство, как столичное, так и на Тоомпеа, якобы борется с русским языком, русской идентичностью и русским православием.
Когда-то давно Яна Тоом говорила, что убирая русскоязычное образование, мы лишаем детей их корней. По всей видимости, в Центристской партии до сих пор придерживаются схожего мнения, поскольку Тоом говорит, что после реформы образования и перехода всех русских школ на эстонский язык в Эстонии должно вырасти поколение люмпенов. Чтобы этого избежать, по словам Тоом, русские должны идти против реформы, борясь тем самым за свою идентичность.
Теме перехода школ на эстонский язык обучения Яна Тоом посвящает достаточно много времени в своих выпусках, уверяя, что если бы Центристская партия была у власти, этот переход был бы если не отменен в том виде, в каком он есть, то уж точно был бы плавнее, чем сейчас. Тема, которая волнует исключительно среднестатистического русскоязычного Эстонии, при этом она никак не связана с Европарламентом.
Яна Тоом винит правительство и новую городскую власть в проблемах перехода, объясняя их якобы спешкой и нереальными сроками. При этом Яна Тоом забывает, что на протяжении всей своей политической карьеры именно она была чуть ли не главным противником перехода, всячески ему препятствуя. Если бы Центристская партия не мешала переходу русских школ на эстонский язык, то тех проблем, которые декларируют центристы, попросту бы не было.
Нелюбовь к новым властям столицы
В контексте этого перехода Тоом постоянно критикует новую таллиннскую администрацию во главе с Евгением Осиновским. Она говорит, что при центристах переход русских школ проводился гуманнее, называя, видимо, таким образом процесс торможения проведения реформы в Таллинне. Уничтожение Центристской партии, борьба с русским языком, с нацменьшинствами, это то, чем, по словам Тоом, на самом деле занимается таллиннская коалиция. Тем самым Тоом намекает, что при центристах власть будет в более надежных руках.
Можно сказать что каждое подобное заявление - это подготовка к муниципальным выборам и мобилизация электората, который думает что в Эстонии его как-либо ущемляют. Опустим тот факт, что притеснение русских в странах Балтии - это кремлевский нарратив. Пока он действительно работает и русские все еще верят в это притеснение, потому что так говорят политики, которым они доверяют. Хотя этим политикам стоило бы объяснять те или иные вещи, проводимые властью, такой мотивацией, как снижение влияния нашего восточного соседа на умы местных русских, а никак не русофобией.
Игнорирование темы войны
Про войну в Украине Тоом, кстати, практически не говорит. Она поясняет, что она за мир, но не более, потому что темы поддержки Украины не интересны ее избирателю и даже отталкивают его. Для этих избирателей поддержка Украины и украинцев является оправданием дискриминации русских, и такое суждение Тоом также поддерживает.
Наконец, когда Тоом указывают на то, что Центристская партия засиделась в таллиннской власти, она вместо аргументированного ответа занимается вотэбаутизмом, указывая, что в Тарту реформисты тоже долго сидят у власти, забывая (видимо, случайно или специально), что реформисты в Тарту, в отличие от центристов в Таллинне, никогда не правили городом единолично.
Дискредитация «дезертиров»
Другая большая тема, которую ретранслирует Центристская партия устами Тоом, это кампания центристов по дискредитации так называемых перебежчиков. Центристы до сих пор считают их предателями и всячески стараются сделать так, чтобы они получали как можно меньше поддержки.
Честно, не припомню, чтобы такая агрессивная кампания была против того же Раймонда Кальюлайда, покинувшего ряды центристов в 2019 году, когда у власти в партии был Ратас. Центристская партия Кылварта же исходит из каких-то личных понятий о справедливости, забывая при этом, что они не картель или мафиозная группировка, а политическая партия. Тоом называет Ратаса предателем и человеком без принципов, хотя если взглянуть на Ратаса сейчас, то кажется, что уйдя из Центристской партии, он словно заново родился, как будто освободившись от токсичных отношений.
За него можно только порадоваться, раз в «Отечестве» он чувствует себя комфортнее и более открыто, чем когда он состоял в центристах. Все политики, которые ушли из Центристской партии в другие партии, не говорят о ней ничего положительного. Мария Юферива-Скуратовски прямо говорит, что центристы очень часто врут, с чем сложно не согласиться. Так если ваши бывшие коллеги так плохо о вас отзываются, причем все до единого, может быть, в вашей партии действительно что-то не так?
Новый вектор
Еще один момент, который ярко характеризует новый вектор центристов, это то, как много внимания Яна Тоом уделяет поддержке граждан России, которые, как известно, пока что имеют право голосовать на местных выборах. К моему большому сожалению.
В одном из видео голос за кадром говорит, что к Тоом обратился человек, бежавший из террористической России и недоумевающий, почему центристы так активно вступаются за ФСБ в рясах, имея в виду ЭПЦ МП, на что Тоом в свойственной ей манере указывает, что, мол, центристы за справедливость, при этом словесно ставя знак равенства между Россией и Эстонией в вопросах верховенства права. Да, оказывается Эстонию и Россию можно сравнивать столь абсурдным образом, но центристы могут.
Очевидно, затрагивая все эти темы, Тоом старается мобилизовать не просто русскоязычных, но российских избирателей, настраивая их против правительственных партий, которые планируют приостановить право голоса на местных выборах для граждан РФ, и если они это не сделают сейчас, то потом действительно будет уже поздно.
Приводя в пример блог Яны Тоом, я хочу сказать, что стоит понимать, что такими нарративами высказывается вся Центристская партия, просто через ресурсы Тоом. Все кроме центристов вас обманут, заводы закрыты и работы нет, русских отменяют, граждане России, православие, все это темы, которые не просто не касаются выборов в Европейский парламент и направлены исключительно на местные выборы, но и интересны исключительно людям, говорящим на русском языке.
Центристы снова стали русской партией
Центристы уже просто не могут отрицать, что они снова являются русской партией. При этом используемые ими темы максимально банальные, и центристы снова проецируют на местных русскоязычных свои стереотипы о том, что их главные скрепы - это церковь, образование на русском языке и чувство ущемленности.
Судя по такой избирательной кампании их главного кандидата в Европарламент, центристам этот мандат не особо то был и нужен, и все ресурсы пошли на обсуждения тем местного характера, для дальнейшей мобилизации своего ядерного электората в следующем году. Такой вывод можно сделать и посмотрев на поведение партии, получившей мандат в Европарламенте. Вместо того чтобы наконец дать своему лидеру политическую должность, партия отдает мандат своему проверенному человеку, а лидера оставляют отстаиваться до местных выборов, дабы вернуть себе Таллинн во главе с Михаилом Кылвартом.
Это настолько явная и очевидная стратегия, что она видна невооруженным глазом. Кылварт не хочет в Европарламент, не хочет в Рийгикогу, он хочет Таллинн. В каких бы выборах он не участвовал, он выступает чисто в качестве пылесоса голосов для своей партии, и человек, который голосует за него на любых выборах, кроме местных, должен это осознавать.
Удивительно, но, оказывается, можно провести кампанию, нацеленную на местные выборы, под видом кампании в Европарламент, причем чисто для русскоязычных, тебе поверят и все сойдет с рук.