ДАНИИЛ КУРАКИН Анатомия кампании центристов на евровыборах: Европа оказалась не у дел

Наконец, когда Тоом указывают на то, что Центристская партия засиделась в таллиннской власти, она вместо аргументированного ответа занимается вотэбаутизмом, указывая, что в Тарту реформисты тоже долго сидят у власти, забывая (видимо, случайно или специально), что реформисты в Тарту, в отличие от центристов в Таллинне, никогда не правили городом единолично.

Дискредитация «дезертиров»

Другая большая тема, которую ретранслирует Центристская партия устами Тоом, это кампания центристов по дискредитации так называемых перебежчиков. Центристы до сих пор считают их предателями и всячески стараются сделать так, чтобы они получали как можно меньше поддержки.

Честно, не припомню, чтобы такая агрессивная кампания была против того же Раймонда Кальюлайда, покинувшего ряды центристов в 2019 году, когда у власти в партии был Ратас. Центристская партия Кылварта же исходит из каких-то личных понятий о справедливости, забывая при этом, что они не картель или мафиозная группировка, а политическая партия. Тоом называет Ратаса предателем и человеком без принципов, хотя если взглянуть на Ратаса сейчас, то кажется, что уйдя из Центристской партии, он словно заново родился, как будто освободившись от токсичных отношений.

Юри Ратас и Яна Тоом. 5 марта 2023 года, послевыборная вечеринка Центристской партии в таллиннском ресторане Nero. Фото: Sander Ilvest