Сан-Франциско известен своими непомерными ценами на недвижимость, поэтому жители города были потрясены, узнав, что целый дом выставлен на продажу за 488 000 долларов. Но, как и всегда в подобных случаях, в этом предложении кроется некая загвоздка.
В чем загвоздка? ⟩ В престижном районе Сан-Франциско продается дом за полцены
Дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами продается меньше чем за полмиллиона долларов, в то время как цены на аналогичные дома по соседству начинаются как минимум с миллиона. Дело в том, что новый собственник сможет заселиться в дом только в 2053 году, то есть через 29 лет!
Как честно написано в объявлении, дом продается вместе с арендатором и действующим договором аренды, который заключен с ведома и по одобрению местного самоуправления и не может быть расторгнут досрочно.
Издание USA Today связалось с компанией Park North Real Estate, участвующей в продаже дома, и выяснилось, что арендатор действительно имеет право жить в доме в течение следующих 29 лет, и в течение всего этого времени арендная плата не может быть повышена. Ежемесячная арендная плата составляет 417 долларов. Кроме того, арендатор сам оплачивает все коммунальные услуги.