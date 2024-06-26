В чем загвоздка? В престижном районе Сан-Франциско продается дом за полцены

Дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами продается меньше чем за полмиллиона долларов, в то время как цены на аналогичные дома по соседству начинаются как минимум с миллиона. Дело в том, что новый собственник сможет заселиться в дом только в 2053 году, то есть через 29 лет!

Как честно написано в объявлении, дом продается вместе с арендатором и действующим договором аренды, который заключен с ведома и по одобрению местного самоуправления и не может быть расторгнут досрочно.

Издание USA Today связалось с компанией Park North Real Estate, участвующей в продаже дома, и выяснилось, что арендатор действительно имеет право жить в доме в течение следующих 29 лет, и в течение всего этого времени арендная плата не может быть повышена. Ежемесячная арендная плата составляет 417 долларов. Кроме того, арендатор сам оплачивает все коммунальные услуги.