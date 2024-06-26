Между Данией и Германией строится туннель через пролив Фемарнбельт, который позволит путешествовать из одной страны в другую по дну Балтийского моря. Открытие туннеля запланировано на 2029 год, а его предполагаемый срок эксплуатации составляет не менее 120 лет.
Строительство подводного туннеля между Данией и Германией идет полным ходом
Перевод: Сергей Светлов
Самый амбициозный подводный туннель Европы соединит Германию и Данию, пройдя 18-километровый участок под Балтийским морем. Строительство Фемарнбельтского тоннеля ведут компании Femern A/S, Rambøll, Arup и TEC. Рабочая группа описывает его как самый длинный подводный туннель в мире, который был построен на суше и затем перенесен на место, а также самый глубокий подводный туннель для автомобильного и железнодорожного движения.
Хотя существуют более длинные подводные туннели, такие как туннель под Ла-Маншем, Фемарнбельтский тоннель все же является уникальным проектом. После завершения он соединит Рёдбихавн в Дании и Фемарн в Германии, создавая прямую линию между Скандинавией и остальной Европой.
Путешественники смогут пересечь Фемарнбельтский тоннель за семь минут на поезде или за десять минут на автомобиле, заменяя текущую 45-минутную паромную переправу.
Для строительства туннеля потребуется 360 000 тонн железобетона, что почти в 50 раз тяжелее металлической конструкции Эйфелевой башни. Строительная площадка в Дании по размеру сопоставима с 373 футбольными полями. В работах по углублению туннельного рва участвовало 70 судов, в ходе которых с морского дна было удалено около 12 миллионов кубометров грунта.
Подводный туннель состоит из 79 стандартных и 10 специальных секций. Каждая стандартная секция весит около 73 000 тонн и имеет длину 217 метров, ширину 42 метра и высоту десять метров. Меньшие специальные секции вдвое короче, но немного шире и выше. Секции туннеля отливаются на суше и затем буксируются к месту установки, где они будут окончательно размещены и закреплены на глубине до 40 метров на морском дне.
Первоначальный бюджет строительства Фемарнбельтского тоннеля составляет около семи миллиардов евро. Недавно король Дании Фредерик X открыл первую часть туннеля на торжественной церемонии, и вскоре она будет спущена в воду.
Источники: femern.com ja newatlas.com