Строительство подводного туннеля между Данией и Германией идет полным ходом

Перевод: Сергей Светлов

Самый амбициозный подводный туннель Европы соединит Германию и Данию, пройдя 18-километровый участок под Балтийским морем. Строительство Фемарнбельтского тоннеля ведут компании Femern A/S, Rambøll, Arup и TEC. Рабочая группа описывает его как самый длинный подводный туннель в мире, который был построен на суше и затем перенесен на место, а также самый глубокий подводный туннель для автомобильного и железнодорожного движения.

Хотя существуют более длинные подводные туннели, такие как туннель под Ла-Маншем, Фемарнбельтский тоннель все же является уникальным проектом. После завершения он соединит Рёдбихавн в Дании и Фемарн в Германии, создавая прямую линию между Скандинавией и остальной Европой.

Фото: femern.com

Путешественники смогут пересечь Фемарнбельтский тоннель за семь минут на поезде или за десять минут на автомобиле, заменяя текущую 45-минутную паромную переправу.

Для строительства туннеля потребуется 360 000 тонн железобетона, что почти в 50 раз тяжелее металлической конструкции Эйфелевой башни. Строительная площадка в Дании по размеру сопоставима с 373 футбольными полями. В работах по углублению туннельного рва участвовало 70 судов, в ходе которых с морского дна было удалено около 12 миллионов кубометров грунта.

Фото: femern.com

Подводный туннель состоит из 79 стандартных и 10 специальных секций. Каждая стандартная секция весит около 73 000 тонн и имеет длину 217 метров, ширину 42 метра и высоту десять метров. Меньшие специальные секции вдвое короче, но немного шире и выше. Секции туннеля отливаются на суше и затем буксируются к месту установки, где они будут окончательно размещены и закреплены на глубине до 40 метров на морском дне.

Первоначальный бюджет строительства Фемарнбельтского тоннеля составляет около семи миллиардов евро. Недавно король Дании Фредерик X открыл первую часть туннеля на торжественной церемонии, и вскоре она будет спущена в воду.