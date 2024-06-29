ИЗ ЖИЗНИ «У меня стеклянные кости»: парень не позволил редчайшей болезни убить его веру в себя

«Я не знаю, откуда мне этот недуг достался, но пусть уж тогда лучше будет у меня, чем у кого-то другого, - говорит Таави. - Я не хочу, чтобы у меня его не было, если это будет означать, что кто-то другой будет нести эту ношу. Я справлюсь с этим бременем, если буду знать, что мои близкие ограждены от этого».
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Мы с Таави три раза пожали друг другу руки. В первый раз - в качестве приветствия. Во второй - чтобы попробовать, кто кого поборет. Чья рука сильнее. Я прекращаю состязание до того, как Таави успевает уложить мою руку... Это ничья или поражение? В третий - на прощание.