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ИЗ ЖИЗНИ «У меня стеклянные кости»: парень не позволил редчайшей болезни убить его веру в себя

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
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Таави Мейнберг.
Таави Мейнберг. Фото: Vahur Laiapea

«Я не знаю, откуда мне этот недуг достался, но пусть уж тогда лучше будет у меня, чем у кого-то другого, - говорит Таави. - Я не хочу, чтобы у меня его не было, если это будет означать, что кто-то другой будет нести эту ношу. Я справлюсь с этим бременем, если буду знать, что мои близкие ограждены от этого».

Мы с Таави три раза пожали друг другу руки. В первый раз - в качестве приветствия. Во второй - чтобы попробовать, кто кого поборет. Чья рука сильнее. Я прекращаю состязание до того, как Таави успевает уложить мою руку... Это ничья или поражение? В третий - на прощание.

Таави - это Таави Мейнберг. Из-за генетической особенности его кости чрезвычайно хрупкие. К тридцати годам, в 2010 году, когда мы впервые с ним встретились, он уже не раз лежал на операционном столе. У него было множество переломов, на которые приходилось накладывать гипс. «У меня стеклянные кости», - говорит он.

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