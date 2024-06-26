Полиция просила помощи в установлении местонахождения 29-летнего Андруса, который ушел из центра попечения в Валга в канун Иванова дня и не вернулся.
Полиция: пропавший накануне Ивановой ночи 29-летний Андрус найден
Андрус покинул место жительства 23 июня около 17:00. В тот вечер он пошел на прогулку и не вернулся. Полиция проверила различные адреса в Валга, где ранее бывал Андрус, но найти его не удалось.
В субботу, 29 июня, поздно вечером стало известно, что Андрус сам связался с полицией и сообщил, что с ним все в порядке.