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Полиция: пропавший накануне Ивановой ночи 29-летний Андрус найден

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 29-летнего Андруса, который ушел из центра попечения в Валга в канун Иванова дня и не вернулся.

Андрус покинул место жительства 23 июня около 17:00. В тот вечер он пошел на прогулку и не вернулся. Полиция проверила различные адреса в Валга, где ранее бывал Андрус, но найти его не удалось.

В субботу, 29 июня, поздно вечером стало известно, что Андрус сам связался с полицией и сообщил, что с ним все в порядке. 

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