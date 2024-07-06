ИЗ ЖИЗНИ Акушерка Элина, чья кровь спасла девочку от смерти

Элина - это Элина Пийримяэ. Впервые я встретился с ней в 2002 году в больнице Fertilitas. Она ждала первенца, и мы снимали Элину в рамках документального сериала «Больничные истории».

Маленькие девочки играют в куклы. Кормят их, усаживают на стул и горшок, убаюкивают перед сном, переодевают. Наверное, рассказывают им те же истории и делают все то же, что их мамы делают для своих дочерей. Одну куклу больше отчитывают, другую - больше обнимают. А какую-то могут и в угол поставить. Что уж тут поделать. Но есть девочки, чьи куклы рожают детей. И если девочка играет в то, что ее кукла рожает другую маленькую куклу, с большой долей вероятности такая девочка станет акушеркой.