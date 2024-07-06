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ИЗ ЖИЗНИ Акушерка Элина, чья кровь спасла девочку от смерти

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
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Если девочка играет с куклами в роды, то с большой долей вероятности она станет акушеркой. Элина Пийримяэ ей и стала.
Если девочка играет с куклами в роды, то с большой долей вероятности она станет акушеркой. Элина Пийримяэ ей и стала. Фото: Вахур Лайапеа

В суданской деревне Элина связала себя кровными узами с одной маленькой девочкой. Трехлетняя Вейда умирала от осложнений малярии. У Элины была подходящая группа крови. Было сделано переливание крови. Вейда выжила. В надежде на лучшее будущее для девочки ее мама хотела отдать Вейду Элине, чтобы та забрала ее с собой в Эстонию.

Элина - это Элина Пийримяэ. Впервые я встретился с ней в 2002 году в больнице Fertilitas. Она ждала первенца, и мы снимали Элину в рамках документального сериала «Больничные истории».

Маленькие девочки играют в куклы. Кормят их, усаживают на стул и горшок, убаюкивают перед сном, переодевают. Наверное, рассказывают им те же истории и делают все то же, что их мамы делают для своих дочерей. Одну куклу больше отчитывают, другую - больше обнимают. А какую-то могут и в угол поставить. Что уж тут поделать. Но есть девочки, чьи куклы рожают детей. И если девочка играет в то, что ее кукла рожает другую маленькую куклу, с большой долей вероятности такая девочка станет акушеркой.

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