В суданской деревне Элина связала себя кровными узами с одной маленькой девочкой. Трехлетняя Вейда умирала от осложнений малярии. У Элины была подходящая группа крови. Было сделано переливание крови. Вейда выжила. В надежде на лучшее будущее для девочки ее мама хотела отдать Вейду Элине, чтобы та забрала ее с собой в Эстонию.
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ИЗ ЖИЗНИ ⟩ Акушерка Элина, чья кровь спасла девочку от смерти
Элина - это Элина Пийримяэ. Впервые я встретился с ней в 2002 году в больнице Fertilitas. Она ждала первенца, и мы снимали Элину в рамках документального сериала «Больничные истории».