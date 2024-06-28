Тема свежего выпуска подкаста «Экономика360°» – бриллианты, золото и прочие драгоценности. Оказывается, бриллианты нынче востребованы не только среди светских львиц, желающих блистать на президентском приеме.
ЭКОНОМИКА360° ⟩ Бриллианты могут быть неплохим вложением, но будьте бдительны
Как утверждают специалисты, в наши дни драгоценные камни и металлы особенно хороши в качестве объекта долгосрочных инвестиций.
Кажется, бриллиант и в Африке бриллиант: один раз увидишь и ни с чем не перепутаешь. Но, судя по должности Елены, бриллианты все-таки бывают разные.
Специалист по бриллиантам Елена Соколовская это подтверждает: «В обиходе есть такое мнение, мол, бриллиант ни с чем не спутаешь. Это абсолютная неправда и на эту неправду ведется огромное количество покупателей, которых дурят мошенники: за безумные деньги они покупают отнюдь не бриллианты, а потом горько рыдают».
По словам Елены, таких людей действительно много. Зачастую, когда камень относили на проверку в пробирную палату Эстонии, становилось ясно, что вовсе не бриллиант. «Один раз мы даже ходили в прокуратуру, но, собственно, на кого жаловаться? - задается вопросом Елена. - Если ты десять лет собирал по миру бриллианты, как ты считал, а оказалось, что влетел на полмиллиона евро...»
Гость подкаста – Елена Соколовская, специалист по инвестиционным бриллиантам и ювелирным украшениям компании Hearts Fine Jewellery.
О чем еще говорим в подкасте?
1. Инвестиции в бриллианты доступны только богатым?
2. Чем хороши бриллианты в сравнении с другими инвестиционными возможностями?
3. Есть ли принципиальная разница, в какие драгоценные камни инвестировать?
4. Где вообще можно купить инвестиционные бриллианты?
5. Как уберечься от мошенников на рынке алмазов?
6. Нужно ли страховать драгоценные камни? Насколько это дорого?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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