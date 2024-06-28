ЭКОНОМИКА360° Бриллианты могут быть неплохим вложением, но будьте бдительны

Как утверждают специалисты, в наши дни драгоценные камни и металлы особенно хороши в качестве объекта долгосрочных инвестиций.

Кажется, бриллиант и в Африке бриллиант: один раз увидишь и ни с чем не перепутаешь. Но, судя по должности Елены, бриллианты все-таки бывают разные.

Специалист по бриллиантам Елена Соколовская это подтверждает: «В обиходе есть такое мнение, мол, бриллиант ни с чем не спутаешь. Это абсолютная неправда и на эту неправду ведется огромное количество покупателей, которых дурят мошенники: за безумные деньги они покупают отнюдь не бриллианты, а потом горько рыдают».

По словам Елены, таких людей действительно много. Зачастую, когда камень относили на проверку в пробирную палату Эстонии, становилось ясно, что вовсе не бриллиант. «Один раз мы даже ходили в прокуратуру, но, собственно, на кого жаловаться? - задается вопросом Елена. - Если ты десять лет собирал по миру бриллианты, как ты считал, а оказалось, что влетел на полмиллиона евро...»

Гость подкаста – Елена Соколовская, специалист по инвестиционным бриллиантам и ювелирным украшениям компании Hearts Fine Jewellery.

О чем еще говорим в подкасте?

1. Инвестиции в бриллианты доступны только богатым?

2. Чем хороши бриллианты в сравнении с другими инвестиционными возможностями?

3. Есть ли принципиальная разница, в какие драгоценные камни инвестировать?

4. Где вообще можно купить инвестиционные бриллианты?

5. Как уберечься от мошенников на рынке алмазов?

6. Нужно ли страховать драгоценные камни? Насколько это дорого?

​Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».

Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.

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