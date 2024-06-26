В июле Telia переведет пользователей низкоскоростного домашнего интернета на более быстрый, но при этом пакет услуг станет дороже на 31%, сообщает ERR.
Telia поднимает цены на домашний интернет
С 22 июля компания переведет пользователей пакетов со скоростью скачивания 5, 10 и 12 Мбит/с на более дорогие пакеты с более высокими скоростями.
Telia переведет пользователей услуг домашнего интернета с более низкими скоростями на пакеты со скоростью загрузки данных 20 Мбит/с, что означает увеличение ежемесячной платы на 17-31% с нынешних 16,26 евро до 19 или 21,35 евро, в зависимости от местоположения клиента.
По словам представителя Telia Хольгера Хальянда, отказ от более низких скоростей связан с изменением технологии и увеличением объемов использования.
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