Согласно опубликованному Еврокомиссией в среду отчету, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция не отвечают всем критериям для присоединения к еврозоне.
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Еврокомиссия: шесть стран не готовы присоединиться к еврозоне
Согласно отчету, Болгария - единственная страна, которая соответствует всем критериям, кроме одного, и где внутреннее законодательство можно считать соответствующим правилам зоны евро. Отчет основан на критериях конвергенции, или так называемых Маастрихтских критериях, которые предусмотрены в статье 140(1) Договора о функционировании Европейского союза и которые включают стабильность цен, надежность государственных финансов, обменный курс, стабильность и конвергенция долгосрочных процентных ставок.