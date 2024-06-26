Еврокомиссия: шесть стран не готовы присоединиться к еврозоне

Согласно отчету, Болгария - единственная страна, которая соответствует всем критериям, кроме одного, и где внутреннее законодательство можно считать соответствующим правилам зоны евро. Отчет основан на критериях конвергенции, или так называемых Маастрихтских критериях, которые предусмотрены в статье 140(1) Договора о функционировании Европейского союза и которые включают стабильность цен, надежность государственных финансов, обменный курс, стабильность и конвергенция долгосрочных процентных ставок.

Согласно выводам отчета, Швеция соответствует критерию ценовой стабильности. Болгария и Швеция соответствуют критерию государственного финансирования, а Чехия должна достичь его в ближайшем будущем. Болгария, Чехия и Швеция соответствуют критерию долгосрочной процентной ставки. Болгария соответствует критерию обменного курса. Ни из других государств-членов ЕС не является членом Механизма валютного курса. Прежде чем вступить в зону евро, необходимо участвовать в механизме без серьезной напряженности не менее двух лет.