Мэр Нарвы попросил у правительства еще 3,5 млн евро на реконструкцию Александровской церкви

«К сожалению, реконструкция церкви, в которой купольный зал с прекрасной акустикой будет переоборудован в церковно-концертный зал на более чем 900 мест, застопорилась из-за недостаточного финансирования», - пишет мэр Нарвы Яан Тоотс в своем обращении к премьер-министру Кае Каллас.

Тоотс просит правительство выделить в проекте госбюджета на 2025 год 3,5 млн евро на реконструкцию нарвской Александровской церкви.

В следующем году с 26 июня по 2 июля в Стокгольме, Нарве и Таллинне пройдут 13-е Всемирные дни эстонской культуры, или ESTO 2025. В рамках мероприятий, запланированных в Нарве на 28-30 июня, в Александровской церкви пройдет концерт-служба.