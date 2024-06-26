ЭРККИ БАХОВСКИ Почему бы не дать Налогово-таможенному департаменту право конфисковывать деньги с банковских счетов инвалидов?

Перевод: Ева Ойжинская

Я - один из таких людей. Мне не приходилось адаптировать автомобиль, но я должен был озаботиться приобретением достаточно высокого транспортного средства для того, чтобы я мог высадиться из него. Поверьте, если бы был здоров, я бы купил себе машину поменьше (или брал бы автомобиль в аренду на летние месяцы).

И что же мне теперь делать? Установить в машину подъемник для инвалидов и пандус, чтобы избежать налога на автомобиль? Однако, боюсь, такие инвестиции в итоге окажутся дороже, чем сам налог. Остается надеяться, что депутаты парламента в конечном итоге возьмутся за ум и подумают, прежде чем вновь взяться за рассмотрение законопроекта об автомобильном налоге.

Я не писал бы об этом здесь, если бы это была только моя личная проблема - журналист не должен злоупотреблять своим положением. Но, помимо меня, это касается и многих других людей, и, как уже отмечали некоторые, комментируя законопроект об автомобильном налоге, машины, которыми не управляет инвалид, но которые перевозят инвалида (последнему, конечно, может понадобиться подъемник или пандус), могут и не нуждаться в модификации.

Однако неотъемлемой чертой современной демократии является представление, будто перед законом все равны

Проблема принципиальная, и непонятно, как нынешние депутаты Рийгикогу могли одобрить такой законопроект. Очевидно, что не все люди равны. Утопии, где всех хотели сделать равными, заканчивались кровопролитием (и все же в этих утопиях были те, кто был более равен, чем другие). Однако неотъемлемой чертой современной демократии является представление, будто перед законом все равны. Если в законе прописано, что одни люди менее защищены им, чем другие, мы незаметно приблизимся к законам Джима Кроу (законы о расовой сегрегации, появившиеся после Гражданской войны в США) или Нюрнбергские расовые законы в Германии (которые определяли место евреев в немецком обществе).

В этом контексте слова министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) о том, что автомобильный налог покроет рост пособий для инвалидов, звучат крайне цинично. Действительно, почему бы тогда не сделать процесс еще проще: можно же сразу дать Налогово-таможенному департаменту право конфисковывать деньги с банковских счетов инвалидов, и дело с концом. Ведь, похоже, люди с инвалидностью не вписываются в идеализированный образ представителя нации.