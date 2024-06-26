Кинорежиссер и профессор Эстонской академии художеств Юло Пикков избран членом Американской киноакадемии. Пикков будет работать в академии в секции анимации и короткометражного кино, в его задачи также войдет и отбор фильмов-кандидатов на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм.
Эстонский режиссер избран в состав Американской киноакадемии и будет отбирать фильмы на соискание «Оскара»
Перевод: Павел Соболев
«Эстонская анимация - всемирно известный бренд, и в последние годы эстонские короткометражные анимационные фильмы, такие как "Сьерра" Сандера Йооне, "Собачья квартира" Прийта Тендера и "Эва" Мортена Чинакова и Люции Мрзляк, попадали в шорт-лист премии "Оскар". Так что это лишь вопрос времени, когда до Маарьямаа доберется самый желанный в киномире золотой человечек», - сказал Пикков.
Последний короткометражный фильм Пиккова «Швейная машинка» сейчас можно увидеть в кинотеатрах в альманахе короткометражек «Дикий Юг», представленном и в программе документального кино Ellujäämise kunstide dokprogramm в рамках проекта культурной столицы Европы Tartu 2024.