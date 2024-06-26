Эстонский режиссер избран в состав Американской киноакадемии и будет отбирать фильмы на соискание «Оскара»

«Эстонская анимация - всемирно известный бренд, и в последние годы эстонские короткометражные анимационные фильмы, такие как "Сьерра" Сандера Йооне, "Собачья квартира" Прийта Тендера и "Эва" Мортена Чинакова и Люции Мрзляк, попадали в шорт-лист премии "Оскар". Так что это лишь вопрос времени, когда до Маарьямаа доберется самый желанный в киномире золотой человечек», - сказал Пикков.