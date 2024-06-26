ВЫШЕЛ С РАБОТЫ И НЕ ВЕРНУЛСЯ Полиция ищет пропавшего 42-летнего Петра

Полиция общалась с его родственниками и проверила различные возможные места его пребывания в Кохтла-Ярве и Йыхви. В последний раз его видели 21 июня, когда он двигался со стороны Уйкала в сторону Йыхви, но до сих пор его не нашли.

Рост Петра - примерно 176 см, он среднего телосложения. У него короткие темно-каштановые волосы. В день исчезновения на нем была серая куртка с оранжевой надписью, темно-синие джинсы и сине-серые кроссовки Sketchers. На голове у него была черная бейсболка Nike, а на спине - бежево-черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом, позвонив по номеру 112 или написав на электронную почту reigo.niglas@politsei.ee.