Командующий в опале. За что Зеленский уволил генерала Содоля

Главком Сырский ситуацию с уже бывшим командующим Объединенными силами не комментировал.

Украинской службе Би-би-си не удалось получить объяснения от Юрия Содоля.

Спикер ОСГВ «Хортица» Андрей Задубинный заявил, что генерал не дает комментариев по поводу этой ситуации.

Кто заменит Содоля

Замену нашли быстро. Место Содоля занял молодой генерал Андрей Гнатов, воевавший как под его командованием, так и Сырского.

Он окончил Харьковское танковое училище, но почти вся его карьера связана с морской пехотой. Он был среди морпехов, которые не изменили присяге и вышли из Крыма во время оккупации.

Спустя несколько лет он стал начальником штаба, а затем и командиром 36-й бригады «морских котиков». Во время полномасштабной войны командовал обороной Николаева и был одним из тех, кто отвечал за удачное контрнаступление на Херсонщине осенью 2022 года в должности начальника штаба оперативного командования «Юг».

Весной следующего года Гнатов командовал обороной Бахмута под руководством Сырского, который тогда возглавлял Сухопутные войска.

Эксперты по-прежнему неоднозначно оценивают Бахмутскую операцию.

Кто-то считает, что Украина зря влезла в эту «мясорубку», потеряв подготовленных бойцов в боях за город, который в итоге пришлось покинуть.

Другие аналитики отмечают, что эта оборонительная операция привела к фактической ликвидации российской ЧВК «Вагнер», понесшей колоссальные потери в Бахмуте.

У Гнатова есть ряд наград, в частности, Крест боевых заслуг, орден Богдана Хмельницкого III степени и медаль «За военную службу Украине».

«Гнатов очень достойный офицер, надеюсь, новости с фронта станут лучше. Не представляю, какие проблемы ему придется разгребать, и быстро это не произойдет», - охарактеризовал его назначение начштаба «Азова» Богдан Кротевич.

Демонстрировать свои умения в должности командующего генерал Гнатов вынужден будет в сложнейших условиях усиления российского давления на востоке Украины.