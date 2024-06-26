В среду вечером пара астронавтов, испытывающих новый космический корабль Boeing «Старлайнер», должна была отправиться с Международной космической станции (МКС) обратно на Землю, однако их возвращение вновь откладывается из-за обнаруженных технических неполадок.
Почему астронавты «Старлайнера» до сих пор не вернулись на Землю
Это уже вторая аварийная отсрочка. Первый раз возвращение было решено отложить из-за возникших проблем с двигателями и утечки гелия в системе подачи топлива.
В НАСА пообещали тщательнейшим образом изучить возникшие проблемы, после чего будет принято решение о новой дате возвращения на Землю.
Самим астронавтам Суни Уильямсу и Бутчу Уилмору ничто не угрожает, но что произошло с их кораблем и как это может отразиться на их путешествии домой?
«Старлайнер» был запущен 5 июня, несмотря на так и не устраненную до конца небольшую утечку гелия. Этот газ используется для подачи топлива к системе двигателей, используемых для маневрирования в космосе и торможения при повторном входе в атмосферу Земли.
Утечка была минимальной, инженеры решили, что на общий ход миссии она не повлияет, и разрешили запуск.
Однако за время миссии было зафиксировано еще четыре подобные утечки, а при подлете к МКС отказали пять из 28 маневровых двигателей. К счастью, четыре из них удалось запустить.
Миссию, изначально рассчитанную на восемь дней, было решено продлить, чтобы для начала как следует изучить возникшие проблемы.
18 июня было объявлено, что «Старлайнер» отправится домой в 22:00 по восточному стандартному времени в среду, 26 июня (в Лондоне это 03:00, в Москве — 05:00 четверга, 27 июня).
В блоге на сайте НАСА объясняется, что утечки не представляют угрозы для безопасности астронавтов, поскольку «для нормального завершения миссии требуется всего семь часов свободного полета», а гелия, остающегося в баках «Старлайнера», должно хватить на 70 часов свободного полета после расстыковки».
Однако буквально через несколько дней, по результатам многочисленных обсуждений на самом высоком уровне, в НАСА пришли к выводу, что запланированное возвращение следует перенести на июль. Никаких объяснений по поводу нового переноса дано не было.
В НАСА заявили, что бортинженеры хотят подробно изучить космический корабль, чтобы разобраться в неисправностях, прежде чем он снова войдет в атмосферу Земли. Дело в том, что капсула экипажа мягко снизится на парашюте, а вот неисправный нижний «служебный модуль» при повторном входе в атмосферу сгорит — а следовательно, информация о том, что именно там пошло не так, будет утеряна.
В космическом агентстве подчеркнули, что астронавтам ничего не угрожает и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на борту МКС корабль сертифицирован для безопасного возвращения на Землю.
Последовательность событий вызывает вопросы к тем, кто решил провести запуск корабля, несмотря на утечку.
Адам Бейкер, глава британской компании Rocket Engineering, специализирующейся на ракетных двигательных системах, утверждает, что понимает, почему миссию таки было решено запустить, несмотря на обнаруженную утечку, но полагает, что лучше было бы сразу разобраться в ее причине и устранить ее еще до запуска.
Впрочем, этот вариант обошелся бы НАСА довольно дорого, поскольку он требует снятия уже подготовленной к запуску ракеты со стартовой площадки, а с самого корабля — двигательной установки.
По мнению ученого-космонавта из Открытого университета Симеона Барбера, в ходе проверки НАСА попытается найти ответ на главный вопрос: почему возникшие после запуска технические проблемы не были выявлены ни в одном из двух предыдущих, беспилотных испытаний корабля.
«Весь смысл этого запуска состоял в том, чтобы проверить, как включение астронавтов в контур управления космическим кораблем повлияет на производительность систем, — напоминает он. — А вместо этого мы, похоже, имеем дело с гораздо более фундаментальными проблемами, которые по-хорошему уже должны были быть решены».
Основная задача для НАСА, по его словам, состоит сейчас в том, чтобы понять причины утечек гелия, влияющих на работу двигателей. Пока это сделано не будет, весь анализ рисков безопасного возвращения астронавтов и любые планы действий на случай непредвиденных обстоятельств будут неполными, настаивает он.
«Если не будет понятна основная причина, им придется выносить суждение о возвращении на основе неполной информации. Если вы не до конца понимаете причину какого-либо сбоя, то нельзя с уверенностью сказать, что у вас нет систематической проблемы, которая затронет не только основную двигательную установку, но и резервные».
В крайнем случае, НАСА и Boeing могут вернуть астронавтов на капсуле Dragon компании SpaceX, но для Boeing это станет страшным ударом по репутации. Впрочем, по словам Бейкера, говорить об этом пока очень рано
«С новым космическим кораблем всегда следует ожидать неожиданностей, — напоминает он. — Это вполне ожидаемая загвоздка, и я не думаю, что она станет серьезной проблемой. Ее просто необходимо тщательно проанализировать и исправить перед следующим полетом с экипажем».