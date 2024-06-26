Почему астронавты «Старлайнера» до сих пор не вернулись на Землю

Это уже вторая аварийная отсрочка. Первый раз возвращение было решено отложить из-за возникших проблем с двигателями и утечки гелия в системе подачи топлива.

В НАСА пообещали тщательнейшим образом изучить возникшие проблемы, после чего будет принято решение о новой дате возвращения на Землю.

Самим астронавтам Суни Уильямсу и Бутчу Уилмору ничто не угрожает, но что произошло с их кораблем и как это может отразиться на их путешествии домой?

«Старлайнер» был запущен 5 июня, несмотря на так и не устраненную до конца небольшую утечку гелия. Этот газ используется для подачи топлива к системе двигателей, используемых для маневрирования в космосе и торможения при повторном входе в атмосферу Земли.

Утечка была минимальной, инженеры решили, что на общий ход миссии она не повлияет, и разрешили запуск.

Однако за время миссии было зафиксировано еще четыре подобные утечки, а при подлете к МКС отказали пять из 28 маневровых двигателей. К счастью, четыре из них удалось запустить.

Миссию, изначально рассчитанную на восемь дней, было решено продлить, чтобы для начала как следует изучить возникшие проблемы.

18 июня было объявлено, что «Старлайнер» отправится домой в 22:00 по восточному стандартному времени в среду, 26 июня (в Лондоне это 03:00, в Москве — 05:00 четверга, 27 июня).