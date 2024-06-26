Международная организация отслеживает фотографии голых детей в Интернете и передает в полицию Эстонии

Одна фотография, попавшая в чужие руки, может перевернуть жизнь с ног на голову. У младших подростков не развито абстрактное мышление и, следовательно, понимание того, что даже изображение, отправленное в частной беседе, может предстать перед многими парами глаз.

Распространение обнаженных фотографий в социальных сетях уже давно не является чем-то новым: на платформе OnlyFans, помимо прочего, продают свое тело и молодые, и пожилые, мужчины и женщины. Есть также порносайты, легко доступные для детей, и уже нет ничего необычного в том, чтобы показывать свое тело в разговорах друг с другом.