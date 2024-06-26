Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Международная организация отслеживает фотографии голых детей в Интернете и передает в полицию Эстонии

Келли Олеск
, журналист
Copy
Одна фотография, попавшая в чужие руки, может перевернуть жизнь с ног на голову. У младших подростков не развито абстрактное мышление и, следовательно, понимание того, что даже изображение, отправленное в частной беседе, может предстать перед многими парами глаз.
Одна фотография, попавшая в чужие руки, может перевернуть жизнь с ног на голову. У младших подростков не развито абстрактное мышление и, следовательно, понимание того, что даже изображение, отправленное в частной беседе, может предстать перед многими парами глаз. Фото: Shutterstock/montaaž

Распространение обнаженных фотографий в социальных сетях уже давно не является чем-то новым: на платформе OnlyFans, помимо прочего, продают свое тело и молодые, и пожилые, мужчины и женщины. Есть также порносайты, легко доступные для детей, и уже нет ничего необычного в том, чтобы показывать свое тело в разговорах друг с другом.

То, что закон нарушают дети и молодые люди, изучая свое тело, полицию не удивляет. Однако им приходится признать интерес все большего числа молодых людей к сексуальности и наготе, а также возможность легкого и часто публичного обмена этим содержанием со своими сверстниками.

Дети не осознают, что фотографии, переданные в окне приватного чата, не обязательно останутся приватными, говорит Лия Кильп, руководитель группы защиты детей Криминального бюро Лыунаской префектуры. Само собой, если закон запрещает публиковать эротические и порнографические фотографии детей до 14 лет, то это и есть запрещено. Но дети не всегда это осознают.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх