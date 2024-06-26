Распространение обнаженных фотографий в социальных сетях уже давно не является чем-то новым: на платформе OnlyFans, помимо прочего, продают свое тело и молодые, и пожилые, мужчины и женщины. Есть также порносайты, легко доступные для детей, и уже нет ничего необычного в том, чтобы показывать свое тело в разговорах друг с другом.
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Международная организация отслеживает фотографии голых детей в Интернете и передает в полицию Эстонии
То, что закон нарушают дети и молодые люди, изучая свое тело, полицию не удивляет. Однако им приходится признать интерес все большего числа молодых людей к сексуальности и наготе, а также возможность легкого и часто публичного обмена этим содержанием со своими сверстниками.