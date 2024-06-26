Жители Эстонии поддерживают использование искусственного интеллекта при оказании госуслуг

К решениям, принимаемым искусственным интеллектом при распределении государственных дотаций и услуг, наши граждане относятся более позитивно, чем жители Швеции и Германии, а каждый второй житель Эстонии ожидает экономии средств и времени, говорится в недавнем кратком отчете Центра мониторинга развития «Готовность жителей Эстонии к автоматизированным решениям в государственном секторе».

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что основой позитивного отношения эстоноземельцев является общее доверие по отношению к технологии и э-государству.

«Жители Эстонии поддерживают использование искусственного интеллекта при оказании государственных услуг больше, чем жители Швеции и Германии, однако действительная осведомленность эстоноземельцев о работе и особенностях устройства автоматизированного процесса решения является низкой. Я бы сказала, что речь идет о поддержке, полученной авансом, которую еще нужно заслужить. Чтобы обеспечить легитимность и достоверность автоматизированных решений, граждане должны иметь возможность понимать и влиять на решения, например, объясняя или оспаривая свои дела, как подчеркивается в ряде исследований», - говорит Теа Данилов.

Автоматизированное принятие решений, или ADM (англ. Automatic Decision-Making) означает выполнение задач и принятие решений с помощью алгоритмов, использующих либо фиксированные правила, либо обучающиеся модели, например, предиктивный анализ данных.

Искусственный интеллект. Фото иллюстративное. Фото: Alexander Limbach via www.imago-images.de

Опрос, проведенный в трех европейских странах, показал, что жители Эстонии положительно относятся к ADM-решениям, причем каждый второй из них ожидает экономии средств и времени.