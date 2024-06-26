Более 800 домохозяйств остались без электричества

По данным на 17:45, в Валгамаа без электричества оставались 829 домохозяйств. Спустя почти четверть часа, электроснабжения все еще ждали 665 домохозяйств.

Представитель компании Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила Postimees, что на одной из подстанций по неизвестной причине отключилось центральное питание. «Удалось восстановить электроснабжение примерно 200 потребителям удаленно, но мы продолжаем искать неисправность», - отметила она.

Рейланд также указала, что восстановление электроснабжения остальных домохозяйств может занять до трех часов.