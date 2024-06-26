Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Более 800 домохозяйств остались без электричества

rus.postimees.ee
Copy
Электросеть. Фото иллюстративное
Электросеть. Фото иллюстративное Фото: Пеэтер Кюммель

По данным Elektrilevi, сегодня около шести часов вечера в Валгамаа более 800 домохозяйств остались без электричества.

По данным на 17:45, в Валгамаа без электричества оставались 829 домохозяйств. Спустя почти четверть часа, электроснабжения все еще ждали 665 домохозяйств.

Представитель компании Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила Postimees, что на одной из подстанций по неизвестной причине отключилось центральное питание. «Удалось восстановить электроснабжение примерно 200 потребителям удаленно, но мы продолжаем искать неисправность», - отметила она.

Рейланд также указала, что восстановление электроснабжения остальных домохозяйств может занять до трех часов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх