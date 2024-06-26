Кадыров после терактов в Дагестане призвал чеченских силовиков убивать родственников подозреваемых в «ваххабизме»

Видео с совещания, которое прошло 25 июня, в тот же день опубликовали в телеграм-канале Кадырова. На высказывания главы республики обратило внимание издание «Кавказ. Реалии». Согласно переводу журналистов, Кадыров сказал следующее:

Если [подозреваемый] связан с шайтанами - надо наказать весь его род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полностью… И тот, кто посягает на брата («Кавказ. Реалии» считают, что речь идет о сотрудниках полиции - прим. «Медузы»), он должен понимать, что по кровной мести убьем всех -- отца, брата, дядю… Я обращаюсь к чеченскому народу - знайте, чем занимаются ваши дети. Вы все знаете симптомы ваххабизма, увидели - сразу сообщайте участковому. Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата.

В свою очередь государственное агентство «Чечня сегодня» сообщило, что Кадыров пригрозил наказанием «по всей строгости закона» родственникам человека, посягнувшего на убийство сотрудника правоохранительных органов. О кровной мести агентство не упоминает.

В посте, опубликованном в телеграме главы Чечни после видео, говорится, что на совещании, среди прочего, обсуждались «вопросы усиления работы по профилактике преступлений террористической направленности», а Кадыров в связи с терактами в Дагестане призвал руководство правоохранительных органов «усилить работу по обеспечению общественной безопасности и профилактике терроризма».

«Я особо отметил, что любые посягательства на жизнь работников правоохранительных органов и государственных структур будут жестко пресекаться. По всей строгости закона будут наказаны не только исполнители преступления, но и те, кто косвенно содействовал им в этом. Я также призвал каждого чеченца проявлять особую бдительность по отношению к своим ближайшим родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии», - говорится в посте Кадырова.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT утверждает, что с 24 июня в Чечне проходят рейды в связи с терактами в Дагестане. Другие источники об этом не сообщали.

Боевики напали на Дербент и Махачкалу 23 июня. Они атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента. По последним данным, в результате нападений погиб 21 человек, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Более 20 человек пострадали.