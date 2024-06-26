Юри Ратас выразил поддержку решению Арнольда Рюйтеля о выходе из EKRE

Политик «Отечества» и член Европейского парламента Юри Ратас написал в социальной сети Facebook, что Рюйтель является «строителем мостов» на политической сцене. По мнению Ратаса, уход Рюйтеля из EKRE был правильным шагом.

«Возьмем хотя бы тот период, когда нам нужно было принять решение о вступлении Эстонии в Европейский союз, но обществу необходимо было преодолеть связанные с этим страхи. Также было и в важные годы восстановления независимости Эстонии», - сказал Ратас.

«Как долго вы будете почетным председателем этих дебоширов? Я даже помню те воскресные радиопередачи, в ходе которых мир пововаричали по оси отец-сын», - сказал он.

«В данный момент в партии происходят заговоры, ссоры, брань и витания в облаках. Я уже в то время просил президента Рюйтеля о помощи, чтобы он дал им взвешенный совет, но учатся только те, кто хочет учиться», - заявил Ратас.