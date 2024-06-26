Профсоюз ополчения Кайтселийт требует от Министерства обороны срочного повышения зарплаты служащим сторожевых подразделений, причем не в ближайший год или отдаленном будущем, а при первой же возможности.
Профсоюз Кайтселийта требует срочно повысить своим охранникам зарплату
Об этом сообщила пресс-служба ополчения, отметив, что, по мнению профсоюза Кайтселийта, решение Европейского суда, требующего не менее 36 часов отдыха между 24-часовыми сменами, заключается в незнании судом того, что эстонцы не получают за свой труд такую же достойную зарплату, как в Европе.
«Европейский суд также не знает, что из-за низкой зарплаты люди в Эстонии часто вынуждены работать на двух или даже трех работах одновременно, чтобы прокормить свои семьи. И, конечно, Европейский суд не знает, что в Эстонии не принято интересоваться состоянием здоровья работника, что напрямую отражается в безумном количестве сверхурочных часов, которые эстонец работает еженедельно, ежемесячно и ежегодно - и все потому, что работодатель ему недоплачивает и он вынужден сам о себе заботиться», - пояснил главное доверенное лицо Кайтселийта Андри Оллема в заявлении, направленном командующему Кайтселийта Ильмару Тамму и Министерству обороны.
По мнению Оллема, возможно, именно на основании этого полного незнания Европейский суд в своем решении накладывает ограничения на право работать только на одной работе.
«Это подтверждается и тем, что если у работника есть вторая или даже третья работа, то он себя там не ограничивает, то есть, он может работать и там в рамках часов, предусмотренных тем же решением. Тот факт, что суд не был проинформирован о вышеупомянутых нюансах, к сожалению, говорит о плохой работе наших государственных органов, которые должны были проинформировать и разъяснить суду сложившуюся здесь реальность», - заключил Оллема.
О том, что исполнение решения суда сильнее всего ударит по сторожевым подразделениям, задвинутым в список неквалифицированных работников, свидетельствуют многочисленные отзывы, полученные профсоюзом Кайтселийта от охранников.
«Члены отряда охраны говорят, что реализация решения суда приведет к тому, что они не смогут больше жить на свою зарплату, оплачивать обучение своих детей и т. д. Они говорят, что теперь, недополучая зарплату от работодателя, им придется искать новую работу, чтобы снова зарабатывать деньги, необходимые для жизни. А это, в свою очередь, означает переход в конце смены с нашей работы на другую, а оттуда - на третью, если потребуется», - говорит Оллема.
Чтобы достичь цивилизованного западного культурного пространства и выполнить решение Европейского суда, профсоюз Кайтселийта также считает, что зарплата дежурных охранников должна быть такой, чтобы они могли зарабатывать столько же или чуть больше, чем сейчас, работая безумно много сверхурочных часов.
По мнению Оллема, с повышением зарплаты нужно поторопиться, потому что если Эстония внесет выполнение решения Европейского суда в свое трудовое законодательство, от этого никуда будет не деться, и это очень сильно ударит по членам охранного подразделения.
Согласно постановлению Европейского суда, между 24-часовыми сменами должно быть не менее 36 часов отдыха. Кроме того, в постановлении говорится, что раз в неделю или в 7-дневном учетном цикле должно быть 47 часов отдыха между сменами, и что это состоит из 36 часов еженедельного отдыха плюс 11 часов отдыха между сменами.
В постановлении Суда также говорится, что предельная продолжительность рабочего времени для 7-дневного рабочего цикла, или учетного цикла, не может быть увеличена до 52 часов даже с согласия работника. Предельная продолжительность 7-дневного учетного цикла остается 48 часов.