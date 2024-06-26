Профсоюз Кайтселийта требует срочно повысить своим охранникам зарплату

О том, что исполнение решения суда сильнее всего ударит по сторожевым подразделениям, задвинутым в список неквалифицированных работников, свидетельствуют многочисленные отзывы, полученные профсоюзом Кайтселийта от охранников.

«Члены отряда охраны говорят, что реализация решения суда приведет к тому, что они не смогут больше жить на свою зарплату, оплачивать обучение своих детей и т. д. Они говорят, что теперь, недополучая зарплату от работодателя, им придется искать новую работу, чтобы снова зарабатывать деньги, необходимые для жизни. А это, в свою очередь, означает переход в конце смены с нашей работы на другую, а оттуда - на третью, если потребуется», - говорит Оллема.

Чтобы достичь цивилизованного западного культурного пространства и выполнить решение Европейского суда, профсоюз Кайтселийта также считает, что зарплата дежурных охранников должна быть такой, чтобы они могли зарабатывать столько же или чуть больше, чем сейчас, работая безумно много сверхурочных часов.

По мнению Оллема, с повышением зарплаты нужно поторопиться, потому что если Эстония внесет выполнение решения Европейского суда в свое трудовое законодательство, от этого никуда будет не деться, и это очень сильно ударит по членам охранного подразделения.

Согласно постановлению Европейского суда, между 24-часовыми сменами должно быть не менее 36 часов отдыха. Кроме того, в постановлении говорится, что раз в неделю или в 7-дневном учетном цикле должно быть 47 часов отдыха между сменами, и что это состоит из 36 часов еженедельного отдыха плюс 11 часов отдыха между сменами.

В постановлении Суда также говорится, что предельная продолжительность рабочего времени для 7-дневного рабочего цикла, или учетного цикла, не может быть увеличена до 52 часов даже с согласия работника. Предельная продолжительность 7-дневного учетного цикла остается 48 часов.