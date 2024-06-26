Возможная отправка Каи Каллас в Европу откладывает обсуждение автоналога

По мнению вице-спикера Рийгикогу Тоомаса Кивимяги, Рийгикогу необходимо созвать внеочередную сессию и внести поправки в закон, чтобы принять и ввести его в действие не позднее июля.

И Маргус Цахкна («Ээсти 200»), и Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), заявили, что дальнейшие шаги зависят, прежде всего, от того, отправят ли премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) в Европу или нет.

По мнению Ляэнеметса, то, что сыграет важную роль в будущем, зависит от того, каков будет собственный план Каллас и какими окажутся решения Партии реформ.