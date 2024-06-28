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Волна жалоб в Трудовую инспекцию: как работать в такую жару (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • В жару положены перерывы и питьевая вода
  • Введение сиесты – это палка о двух концах

Можно ли не выйти на работу в экстремальную жару? Как избежать прогула? Возможны ли в Эстонии сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста? На что жалуются в Трудовую инспекцию в знойную пору?

На вопросы rus.Postimees ответил в студии консультант Трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг

Выдержки из беседы:

– Много ли жалоб на духоту поступает в Трудовую инспекцию?

– Таких жалоб у нас довольно много. Звонки поступают и от работников, и от работодателей. Надо отметить, что первая волна жалоб пришла уже в мае, поскольку жара в этом году началась непривычно рано. Жалобы в основном поступали из школ, где вентиляция не справлялась с духотой.

– Будет ли Трудовая инспекция останавливать работу в душных помещениях?

– Теоретически это возможно. Однако поначалу мы стараемся обойтись советами либо предписаниями работодателю.

Рекомендуется установить в рабочих помещениях вентиляторы и предоставлять работникам дополнительные перерывы за счет рабочего времени. Если на предприятии имеются прохладные бытовые помещения, сотрудники должны иметь возможность передохнуть там 10–15 минут, прежде чем продолжить работу на жаре. Работникам должна предоставляться питьевая вода, желательно – минеральная.

Кроме того, при наличии возможности на производстве работодатель может предложить работникам принять прохладный душ в течение рабочей смены.

Некоторые предприятия в жару начинают работать раньше, например – с шести утра. Таким образом, мены заканчиваются в 14:00 и приходятся на менее знойный период.

Возможны и такие варианты, когда работники выходят на смену до обеда, затем делается перерыв на четыре часа.

– Возможно ли в Эстонии узаконить в знойный период сиесту – удлиненный послеобеденный перерыв?

– Сомневаюсь в необходимости введения сиесты. Думаю, что против будут сами работники. Некоторым из них приходится тратить на дорогу час или два. Если сделать перерыв на четыре часа, то половину из этого времени придется провести в дороге. Стоит ли? Это вопрос. Подобное в Эстонии практикуется крайне редко.

– Где находится граница нормы оптимальной температуры в рабочих помещениях?

– В Законе о гигиене и безопасности труда сказано лишь о том, что температурный режим в помещении должен быть подходящим и соответствовать специфике работы. Рекомендательные нормы содержатся в устаревшем на данный момент постановлении. Мы советуем исходить из них: при сидячей работе в помещении, не требующей физической нагрузки, допустима температура от + 9 до +25 градусов. В магазинах кассиры поднимают и перемещают товары, в таких помещениях температура воздуха должна быть на пару градусов ниже верхней границы. При тяжелой физической работе предел температуры +21 градус.

На открытых строительных площадках имеются бытовки с кондиционерами, где работники могут передохнуть. На строительстве дорог сложнее защититься от жары.

– Сколько дополнительных перерывов можно запросить?

– Четкого ответа в законодательстве на этот вопрос тоже нет. При восьмичасовом рабочем дне можно взять 10–15 минут до обеда и столько же после обеда. При аномальной жаре перерывов должно быть вдвое больше – пара перерывов до обеда и пара после обеда.

– Можно ли не выйти на работу из-за аномальной жары? Это уважительная причина или прогул?

– По-моему, это неуважительная причина. В любом случае работник должен попытаться выйти на работу. Если температура воздуха на рабочем месте окажется невыносимо высокой, то через какое-то время нужно сообщить работодателю, что продолжать выполнять свои обязанности в такой обстановке невозможно. Не стоит доводить дело до крайности, когда не останется ничего иного, как вызвать скорую помощь.

Работодателю важно понимать, что работник сделал всё, что было в его силах. Не думайте, что можно просто позвонить из дома и сообщить, что на улице +32, поэтому вы не придете на работу. Этот номер не пройдет!

– По некоторой информации, в случае неоднократного игнорирования просьб и жалоб на духоту со стороны работника, неявка на работу не будет расцениваться как прогул. Правда, работник должен предупредить работодателя о таком развитии событий. Так ли это?

– Это не совсем правильно. На работу нужно выйти в любом случае, а вот сколько вы сумеете реально отработать – это уже другое дело. В противном случае работнику будет тяжело доказать, что он был готов работать.

– Можно ли устроить забастовку из-за нестерпимой жары в рабочих помещениях и нулевой реакции со стороны работодателя на жалобы работников?

– Теоретически можно. Однако придется соблюсти определенные процедуры, предшествующие проведению забастовки. Внезапно устроить забастовку из-за аномальной жары не получится.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: можно ли не выйти на работу в жару? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: можно ли не выйти на работу в жару? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Madis Veltman
  • Будет ли Трудовая инспекция останавливать работу в помещениях с высокой температурой воздуха?
  • Каковы главные требования к рабочей среде при аномальной жаре?
  • Положены ли дополнительные перерывы за счет работодателя?
  • Обоснован ли сокращенный рабочий день, укороченная неделя или сиеста?
  • В каких случаях работник может ходатайствовать о дополнительном перерыве или гибком графике?
  • Можно ли не выйти на работу? Когда это не будет считаться прогулом?
  • Как потребовать установить в рабочем помещении кондиционер?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo 

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