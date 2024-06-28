– Сомневаюсь в необходимости введения сиесты. Думаю, что против будут сами работники. Некоторым из них приходится тратить на дорогу час или два. Если сделать перерыв на четыре часа, то половину из этого времени придется провести в дороге. Стоит ли? Это вопрос. Подобное в Эстонии практикуется крайне редко.

– Где находится граница нормы оптимальной температуры в рабочих помещениях?

– В Законе о гигиене и безопасности труда сказано лишь о том, что температурный режим в помещении должен быть подходящим и соответствовать специфике работы. Рекомендательные нормы содержатся в устаревшем на данный момент постановлении. Мы советуем исходить из них: при сидячей работе в помещении, не требующей физической нагрузки, допустима температура от + 9 до +25 градусов. В магазинах кассиры поднимают и перемещают товары, в таких помещениях температура воздуха должна быть на пару градусов ниже верхней границы. При тяжелой физической работе предел температуры +21 градус.

На открытых строительных площадках имеются бытовки с кондиционерами, где работники могут передохнуть. На строительстве дорог сложнее защититься от жары.

– Сколько дополнительных перерывов можно запросить?

– Четкого ответа в законодательстве на этот вопрос тоже нет. При восьмичасовом рабочем дне можно взять 10–15 минут до обеда и столько же после обеда. При аномальной жаре перерывов должно быть вдвое больше – пара перерывов до обеда и пара после обеда.