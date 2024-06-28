На вопросы rus.Postimees ответил в студии консультант Трудовой инспекции по вопросам рабочей среды Рейн Рейсберг.
– Много ли жалоб на духоту поступает в Трудовую инспекцию?
– Таких жалоб у нас довольно много. Звонки поступают и от работников, и от работодателей. Надо отметить, что первая волна жалоб пришла уже в мае, поскольку жара в этом году началась непривычно рано. Жалобы в основном поступали из школ, где вентиляция не справлялась с духотой.
– Будет ли Трудовая инспекция останавливать работу в душных помещениях?
– Теоретически это возможно. Однако поначалу мы стараемся обойтись советами либо предписаниями работодателю.
Рекомендуется установить в рабочих помещениях вентиляторы и предоставлять работникам дополнительные перерывы за счет рабочего времени. Если на предприятии имеются прохладные бытовые помещения, сотрудники должны иметь возможность передохнуть там 10–15 минут, прежде чем продолжить работу на жаре. Работникам должна предоставляться питьевая вода, желательно – минеральная.
Кроме того, при наличии возможности на производстве работодатель может предложить работникам принять прохладный душ в течение рабочей смены.
Некоторые предприятия в жару начинают работать раньше, например – с шести утра. Таким образом, мены заканчиваются в 14:00 и приходятся на менее знойный период.
Возможны и такие варианты, когда работники выходят на смену до обеда, затем делается перерыв на четыре часа.
– Возможно ли в Эстонии узаконить в знойный период сиесту – удлиненный послеобеденный перерыв?