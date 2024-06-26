Сенсация! О боги! Грузия забивает второй гол Португалии!

На чемпионате Европы по футболу продолжаются матчи группы F, один из которых проходит между сборными Грузии и Португалии.

Грузия начала вести уже с первых минут первого тайма и во втором тайме решила не упускать момент. Антониу Силва не попал по мячу, но угодил в ногу Лочошвили.