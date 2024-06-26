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Сенсация! О боги! Грузия забивает второй гол Португалии!

rus.postimees.ee
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Криштиану Роналду в шоке.
Криштиану Роналду в шоке. Фото: Piotr Kucza

В матче с Португалией Грузия забила второй гол! Автор - Жорж Микаутадзе!

На чемпионате Европы по футболу продолжаются матчи группы F, один из которых проходит между сборными Грузии и Португалии.

Грузия начала вести уже с первых минут первого тайма и во втором тайме решила не упускать момент. Антониу Силва не попал по мячу, но угодил в ногу Лочошвили.

Назначено пенальти, которое с блеском исполнил Жорж Микаутадзе.

Грузия вышла в плей-офф ЧЕ!

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