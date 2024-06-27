Тройная авария в Таллинне: один участник покинул место происшествия

Инцидент имел место около 13.00 возле здания по адресу Вирве, 5а, где столкнулись рейсовый автобус IRIZAR, которым управлял 61-летний мужчина, автомобиль Opel Astra Tourer с 37-летним мужчиной за рулем и автомобиль Volkswagen Passat.