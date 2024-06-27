В среду, 26 июня, в столичном районе Кристийне произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Одного человека доставили в больницу.
Тройная авария в Таллинне: один участник покинул место происшествия
Инцидент имел место около 13.00 возле здания по адресу Вирве, 5а, где столкнулись рейсовый автобус IRIZAR, которым управлял 61-летний мужчина, автомобиль Opel Astra Tourer с 37-летним мужчиной за рулем и автомобиль Volkswagen Passat.
Личность водителя Volkswagen пока не установлена, поскольку тот сразу же покинул место происшествия.
В результате столкновения пострадала пассажир автомобиля Opel – 72-летняя женщина, которую доставили в больницу.