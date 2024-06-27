К утру 20 июня в партии состоял 9261 человек, а к утру 27 июня - на момент написания этой новости - их количество сократилось до 9150, выясняется из данных Коммерческого регистра.

С середины июня, когда внутренний конфликт в Консервативной народной партии (EKRE) стал достоянием общественности, ряды политической силы поредели более чем на 600 членов в результате исключений и добровольных выходов из партий.

На этой неделе EKRE покинули в том числе ее почетный председатель, бывший президент страны Арнольд Рюйтель, а также его жена Ингрид Рюйтель. Они состояли в партии почти 30 лет.