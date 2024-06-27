Министерство климата даст возможность бесплатно вывезти авторухлядь

От старого автомобиля можно избавиться, независимо от его состояния и даже в том случае, если машина не зарегистрирована на ваше имя, передает Rus.ERR.

Обычно, чтобы избавиться от старого автомобиля, его нужно самостоятельно доставить на станцию утилизации или организовать транспортировку и оплатить ее. Станция утилизации платит владельцу автомобильной рухляди за полученный старый металл и запчасти, то есть таким образом можно заработать деньги, однако не все доставляют свои машины на утилизацию, так как избавление от них требует усилий.

По мнению исполнительного директора Союза предприятий по авторазборке Сийма Селлика, цель этой кампании - помочь людям, которые не могут самостоятельно доставить свою авторухлядь на утилизацию: «Часто такие машины находятся где-то во дворе на хуторе, возможно, они уже вросли в землю, и требуется немало усилий, чтобы вообще достать их оттуда».