Прогноз: ЕЦБ может снизить процентные ставки еще дважды в этом году

По словам Рена, на основе текущей информации можно умеренно прогнозировать, что базовая ставка ЕЦБ снизится в этом году до 3,25%. Рен является членом совета по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В Финляндии к ставке Euribor привязано большинство потребительских и ипотечных кредитов.

ЕЦБ снизил базовые процентные ставки в июне впервые после того, как инфляция начала расти после нападения России на Украину. В настоящее время ставка составляет 3,75%.

Он добавил, что разумно ожидать, что снижение процентных ставок продолжится в следующем году, остановившись в диапазоне от 2,25% до 2,5%. Однако он также отметил, что ЕЦБ внимательно следит за развитием инфляции.