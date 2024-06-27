Латвийский доброволец в составе ВСУ Никита Таринов: странам Балтии в срочном порядке необходимо укреплять границу с Россией

Выдержки из беседы:

- Никита, расскажите, зачем гражданин Евросоюза, сытой и спокойной Латвии, пошел воевать в Украину?

- Все началось еще с 2017 года. Тогда я приехал в Украину лишь по одной причине: Украина для меня - братский народ, которому нужно помогать. Я все бросил в своей стране и приехал в Украину, и за эти 8 лет я дошел до третьей штурмовой бригады.

- Вы начинали с «Азова», я правильно понимаю?

- Нет, в 2019 году это назывался «туризм» в зону АТО, и там нарабатывали все, что происходит на данный момент. Мы выезжали на две недели на нулевые позиции, где учились, отрабатывали свои умения и применяли знания. Ты приезжаешь первый раз, а по тебе из пулемета стреляют, к чему со временем привыкаешь. В будущем этот опыт нам помог.

Латвийский доброволец в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Никита Таринов на полигоне во время учений. Фото: Частный архив

- В одном из своих интервью вы говорили, что все жители Евросоюза должны готовиться к войне и даже привыкать к ней.