В составе ВСУ сегодня находится около 20 000 иностранных добровольцев, о чем еще в начале этой весны писала The Washington Post. Около 80 процентов среди иностранных легионеров - представители США, Великобритании, Польши, Канады, Норвегии, Финляндии, Дании и, разумеется, стран Балтии. Для иностранцев в ВСУ созданы отдельные бригады, но многие воюют за Украину в составе традиционных подразделений. Один из таких добровольцев из соседней Латвии Никита Таринов согласился дать интервью «Украинской студии» портала Rus.Postimees.
Латвийский доброволец в составе ВСУ Никита Таринов: странам Балтии в срочном порядке необходимо укреплять границу с Россией
Выдержки из беседы:
- Никита, расскажите, зачем гражданин Евросоюза, сытой и спокойной Латвии, пошел воевать в Украину?
- Все началось еще с 2017 года. Тогда я приехал в Украину лишь по одной причине: Украина для меня - братский народ, которому нужно помогать. Я все бросил в своей стране и приехал в Украину, и за эти 8 лет я дошел до третьей штурмовой бригады.
- Вы начинали с «Азова», я правильно понимаю?
- Нет, в 2019 году это назывался «туризм» в зону АТО, и там нарабатывали все, что происходит на данный момент. Мы выезжали на две недели на нулевые позиции, где учились, отрабатывали свои умения и применяли знания. Ты приезжаешь первый раз, а по тебе из пулемета стреляют, к чему со временем привыкаешь. В будущем этот опыт нам помог.
- В одном из своих интервью вы говорили, что все жители Евросоюза должны готовиться к войне и даже привыкать к ней.
- Да, это обязательно нужно делать, особенно в Латвии. После своего интервью я читал комментарии, что Латвия никому не нужна, ее захватят за два часа. Но мы не слушаем этих ботов. Тем временем, латышам нужно учиться стрелять, кидать гранаты, привыкать к выстрелам, взрывам. Сейчас все хорошо, как и в Украине тоже когда-то было все прекрасно, но в один момент война началась везде, а люди были не готовы к этому.
Хорошо, что были такие патриоты, как мы, которые всегда готовились взять в руки оружие, чтобы защищать свои города. И вот латышам, литовцам и эстонцам необходимо тренироваться.
- Ваши оппоненты скажут: Путин не нападет на страны Балтии. Что вы им ответите в таком случае?
- Это не так. Я думаю, что либо после харьковской операции, где им не удается двигаться дальше, либо через какое-то время фронт перейдет на другую сторону. Можно даже смотреть по границе. Вот, например, город Даугавпилс, где тоже говорили, что там все спокойно. Но вы же не можете каждого в лицо знать. Я уверен, что агенты ФСБ там уже давно в городе живут и обучены тому, что и как делать при атаке границы.
- Как вы считаете, жители этих городов смогут взять в руки оружие в случае агрессии России?
- Сто процентов. Я думаю, это уже нарабатывается. Кому-то ФСБ промывает мозги, кому-то привозят оружие. Уверен, что это все происходит. Думаю, что полиции безопасности Латвии нужно заняться этим городом и начинать выискивать таких людей. Чем больше найдут сейчас, тем меньше проблем будет в будущем. На Донбассе тоже все было хорошо, но потом оказалось, что эфэсбэшники ездили на Донбасс, начиная еще с 2011 года.
- Я читал, что одно из ваших занятий в прошлом - это розыск так называемых сепаратистов в Украине. Что это было?
- «Нордшторм» существует и сейчас, это взвод разведки. Просто раньше мы ловили сепаратистов, а сейчас воюем. Мы боролись с активными сепаратистами, представителями пророссийских партий, сторонниками Анатолия Шария, не давали им активничать, проводить акции, не давали им возможность промывать украинцам мозги.
- Вы их разыскивали и передавали СБУ?
- Обычно мы их передавали полиции. Самое смешное из всех этих кадров, это был Топаз (пророссийский активист времен Революции Достоинства 2013-2014 годов и последующих за этим волной коллаборационистских выступлений на востоке Украины - прим. ред.), мы его постоянно искали и не могли найти. Мы находились в одной части города, а Топаза избили на Барабашово, потому что он хотел там что-то украсть. Мы его так все время пытались найти и никак не попадали на него.
- Почему именно третья штурмовая бригада?
- Потому что это азовское движение, в котором я нахожусь уже семь лет. Как только я приехал в Украину, сразу же вступил в национальный корпус. Это близко, это - семья.
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