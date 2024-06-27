С сообщениями дело обстоит так: чтобы они закрепились, их нужно повторять. Это во-первых. А во-вторых: если что-то сказать снова через небольшой промежуток времени, это рассеивает возможные сомнения, что в первый раз это могло быть случайной мыслью, высказанной под влиянием момента, и доказывает, что сказанное представляет собой продуманный план действий, пишет старший редактор Postimees Прийт Пуллеритс.
ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС ⟩ Кая Каллас снова нас обманула
Перевод: Сергей Светлов
Премьер-министр Кая Каллас, которой с первых дней нынешнего правительства приходилось бороться с силами, желающими отстранить ее от должности, действовала в соответствии с этими золотыми правилами.
Возможно, вы помните, как уже прошлой осенью начались всенародные обсуждения, будет ли Каллас баллотироваться в Европейский парламент в июне этого года или вместо этого станет членом Европейской комиссии?
Каллас спустила с небес на землю эти обсуждения о предполагаемой траектории ее стремительной карьеры в конце ноября прошлого года, когда в интервью журналисту Postimees Микку Салу ответила: «Я скажу честно: мне пришлось принять так много трудных и непопулярных решений, что я хочу дождаться плодов этих решений. Сейчас получается так, что на меня набрасываются за решения, но если благодаря нынешним решениям будет становиться лучше, тогда воспользуется возможностью блистать кто-то другой».
Правда, уже отвечая на следующий вопрос Салу, Каллас отметила, что в политике все может измениться за считанные недели, но завершила ответ на последующий вопрос еще одним подтверждением: «Я хотела бы быть здесь, когда в Эстонии созреют плоды трудных решений».
Чуть более месяца спустя, в начале этого года, в интервью журналисту Maaleht Еве Хейнла, Каллас четко повторила свое прежнее послание: «Я хочу быть премьер-министром четыре года. Также хочу наконец насладиться плодами своих решений».
Все, что Каллас говорила Салу и Хейнла о своей мотивации продолжать работу, полностью понятно. Особенно в политике, где плоды решений созревают не за недели и даже не за месяцы, а скорее за годы. И будем честны: сейчас одно из самых сложных и напряженных за последние десятилетия времен для руководства правительством Эстонии в качестве премьер-министра.
Однако в глазах народа премьер-министр управляет правительством не только решениями, но также словами и посланиями. Для сохранения авторитета премьер-министра крайне важно, чтобы его словам и посланиям можно было доверять. С этим у Каллас возникли проблемы после последних выборов в Рийгикогу, когда внезапно, без малейшего предупреждения в ходе предвыборной кампании, начались разговоры о повышении налогов. Неудивительно, что народ почувствовал себя обманутым.
И теперь Каллас снова обманула, когда неоднократно говорила о своем долгосрочном плане - плане продолжать тяжелую работу на посту премьер-министра, чтобы когда-нибудь насладиться плодами своего труда. Она продолжала эту линию до середины мая, когда в передаче Vikerraadio «В студии премьер-министр» повторила Мирко Оякиви и Арпу Мюллеру: «Я занимаюсь той работой, которая у меня есть сейчас, и эта работа - премьер-министр Эстонской Республики. И я стараюсь решать задачи, связанные с этой работой».
Правда, о наслаждении плодами она больше не говорила, но одна из задач журналистики - помнить и напоминать о том, что политики недавно говорили, и тем более неоднократно. Мотив наслаждения плодами труда Каллас сама закрепила в коллективной памяти журналистов.
Если она уедет в Европу - а по последним данным, это весьма вероятно, - она не сможет вкусить плоды своих тяжелых и непопулярных решений (по ее собственным словам). Эти плоды соберет и насладится ими кто-то другой.
Но стоило ли бросаться такими громкими словами?