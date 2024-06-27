ПРИЙТ ПУЛЛЕРИТС Кая Каллас снова нас обманула

Перевод: Сергей Светлов

Премьер-министр Кая Каллас, которой с первых дней нынешнего правительства приходилось бороться с силами, желающими отстранить ее от должности, действовала в соответствии с этими золотыми правилами.

Возможно, вы помните, как уже прошлой осенью начались всенародные обсуждения, будет ли Каллас баллотироваться в Европейский парламент в июне этого года или вместо этого станет членом Европейской комиссии?

Каллас спустила с небес на землю эти обсуждения о предполагаемой траектории ее стремительной карьеры в конце ноября прошлого года, когда в интервью журналисту Postimees Микку Салу ответила: «Я скажу честно: мне пришлось принять так много трудных и непопулярных решений, что я хочу дождаться плодов этих решений. Сейчас получается так, что на меня набрасываются за решения, но если благодаря нынешним решениям будет становиться лучше, тогда воспользуется возможностью блистать кто-то другой».

Правда, уже отвечая на следующий вопрос Салу, Каллас отметила, что в политике все может измениться за считанные недели, но завершила ответ на последующий вопрос еще одним подтверждением: «Я хотела бы быть здесь, когда в Эстонии созреют плоды трудных решений».

Чуть более месяца спустя, в начале этого года, в интервью журналисту Maaleht Еве Хейнла, Каллас четко повторила свое прежнее послание: «Я хочу быть премьер-министром четыре года. Также хочу наконец насладиться плодами своих решений».