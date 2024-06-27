В рамках Tall Ships Races в столицу прибудут 60 парусников с разной историей

Мадис Раллманн, возглавляющий флот Tall Ships Races Tallinn 2024, отметил, что многие суда выделяются не только своей историей, но и размерами.

«Если длина самого большого парусника в Эстонии составляет около 24 метров и следующего после него - 16 метров, то длина многих судов, прибывающих в наши порты в июле, превышает 30 метров, а шесть из них - многомачтовые парусники длиной около ста метров», - привел он пример.

Самое большое судно из тех, что прибудут в Таллинн, - польский трехмачтовый парусник Dar Młodzieży длиной почти 95 метров и высотой 44 метра.

Многие учебные парусники имеют длинную историю. Самый старый из них - датская гафельная шхуна Jens Krogh, построенная в 1899 году, а самая молодая парусная яхта июльской регаты, голландская Urania, создана в 2004 году. Многие парусники, например, учебный парусник военно-морских сил Эквадора Guayas, прибудут к нам из дальних стран и впервые посетят Эстонию. Длина корпуса судна Guayas, построенного в 1977 году, составляет более 64 метров, высота судна - более 34 метров.

Поскольку в июле в Эстонию прибудет много учебных парусников, базироваться они будут в трех портах. По словам Раллманна, самые большие суда расположатся в круизном терминале Ванасадам, так как в другом месте они просто не поместились бы, однако парусники, которые стоит увидеть, также будут в Летной гавани и Ноблесснере.