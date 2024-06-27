Согласно соглашению между АО Tallinna Linnatransport (TLT) и Таллиннским департаментом транспорта, троллейбусное движение в Таллинне будет временно заменено автобусным, начиная с 1 ноября 2024 года и до прибытия новых троллейбусов.
С 1 ноября троллейбусное движение будет временно заменено автобусным
Основной причиной этого является амортизация существующего подвижного состава и инфраструктуры, которые к концу текущего года уже не будут соответствовать критериям качества обслуживающего предприятия. Кроме того, в городском пространстве будут проводиться строительные работы, которые затруднят троллейбусное сообщение в следующем году. К примеру, в ходе реконструкции перекрестка возле ипподрома будет закрыт проезд в сторону Мустамяэ.
Согласно последним исследованиям удовлетворенности пассажиров, троллейбусное движение является популярной услугой, поэтому TLT стремится вернуть троллейбусы на городские улицы через пару лет. В ближайшие недели TLT опубликует в реестре государственных закупок тендер, в рамках которого будет приобретено сорок новых троллейбусов, которые, благодаря современной технологии, могут работать в том числе автономно на аккумуляторах. Приобретение новых троллейбусов является частью масштабного проекта по модернизации таллиннского общественного транспорта с использованием более экологичных и инновационных решений. Это международный тендер, в ходе которого также будет определен производитель троллейбусов и точный график поставок. TLT ожидает поступление предложений уже в сентябре.
По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, новые инвестиции - это большой и важный шаг на пути к модернизации городской мобильности и повышению устойчивости.
«Внедрение аккумуляторных троллейбусов для замены существующих троллейбусов - неизбежный шаг, поскольку срок службы многих троллейбусов уже превышен, а для многих подходит к концу. До поступления новых троллейбусов необходимо также модернизировать всю инфраструктуру, в том числе троллейбусные подстанции. Контактные сети на Мустамяэ теэ и бульваре Сыпрузе нуждаются в полном обновлении, что вскоре сделает технически невозможным продолжение движения троллейбусов по этим маршрутам. Развитие городского пространства дает возможность проводить все эти работы одновременно», - объясняет Падар.
«Сегодня в распоряжении TLT имеется 32 троллейбуса, они будут работать до осени этого года, а затем заменены автобусами до прибытия новых троллейбусов и реконструкции инфраструктуры, - добавляет он. - Ранее подобная замена уже проводилась на выборочной основе для обеспечения наилучшего качества обслуживания. Большинство сегодняшних водителей троллейбусов получат возможность продолжить работу в предприятии в качестве водителей автобусов или на других вакантных должностях. При необходимости работодатель также обеспечит бесплатное переобучение».
«Постоянное обновление парка транспортных средств и современная инфраструктура помогают снизить уровень шума и загрязнения воздуха в городе и предлагать пассажирам передовую и удобную транспортную услугу. Именно поэтому новые и современные троллейбусы появятся уже в ближайшие годы. Мы уверены, что данное решение значительно улучшит жилую среду Таллинна и повысит эффективность транспортной сети. Таллинн продолжит прилагать усилия, чтобы обеспечивать жителей наилучшей транспортной услугой и вносить вклад в то, чтобы столица становилась все более зеленым и "умным" городом», - прокомментировал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван.
Приобретаемые троллейбусы будут оснащены современной технологией - аккумуляторами с большой емкостью, что обеспечит жителям и гостям Таллинна удобный, тихий и экологически чистый транспорт. Вместе с этим в прошлое уйдет проблема, когда в случае поломки линии останавливалось все троллейбусное движение: новые троллейбусы, работающие на аккумуляторах, смогут и дальше обслуживать пассажиров, как и другой транспорт. Кроме того, расходы на содержание обновленного подвижного состава будут значительно ниже, чем затраты на троллейбусы, отслужившие свой срок.