С 1 ноября троллейбусное движение будет временно заменено автобусным

Основной причиной этого является амортизация существующего подвижного состава и инфраструктуры, которые к концу текущего года уже не будут соответствовать критериям качества обслуживающего предприятия. Кроме того, в городском пространстве будут проводиться строительные работы, которые затруднят троллейбусное сообщение в следующем году. К примеру, в ходе реконструкции перекрестка возле ипподрома будет закрыт проезд в сторону Мустамяэ.

Согласно последним исследованиям удовлетворенности пассажиров, троллейбусное движение является популярной услугой, поэтому TLT стремится вернуть троллейбусы на городские улицы через пару лет. В ближайшие недели TLT опубликует в реестре государственных закупок тендер, в рамках которого будет приобретено сорок новых троллейбусов, которые, благодаря современной технологии, могут работать в том числе автономно на аккумуляторах. Приобретение новых троллейбусов является частью масштабного проекта по модернизации таллиннского общественного транспорта с использованием более экологичных и инновационных решений. Это международный тендер, в ходе которого также будет определен производитель троллейбусов и точный график поставок. TLT ожидает поступление предложений уже в сентябре.

По словам председателя правления TLT Кайдо Падара, новые инвестиции - это большой и важный шаг на пути к модернизации городской мобильности и повышению устойчивости.