Суд вынес оправдательные приговоры по делу о коррупции в Таллиннском порту

В результате прекращения уголовного дела и оправдательного приговора суд отклонил гражданские иски AS Tallinna Sadam и TS Laevad OÜ. Суд не выявил каких-либо противоречий или лазеек в Конституции. Потерпевшие имеют право обратиться в гражданский суд.

Суд пришел к выводу, что бывшие члены правления AS Tallinna Sadam Айн Кальюранд и (умерший в 2022 году) Аллан Кийль, который также являлся членом совета дочернего предприятия Таллиннского порта TS Laevad, созданного в качестве фирмы-оператора паромной переправы с островами, не могут считаться публичными должностными лицами, выполнявшими публичные задачи. По оценке суда, они действовали как члены правления частно-правового юридического лица в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Поскольку взяточничество в частном секторе является преступлением второй степени, срок давности этих преступлений к настоящему времени истек, и подсудимые не могут быть осуждены на этом основании. Соответственно, суд прекратил производство по уголовному делу в отношении Айна Кальюранда, Тойво Промма, Эно Саара, Тыниса Похлы и Юллара Раада по этим эпизодам в связи с истечением срока давности. Мартин Пайде был оправдан судом за недоказанностью вины.

Суд отменил наложенные в обеспечение гражданского иска аресты и частично компенсировал расходы на уголовное производство на общую сумму 1 260 632,44 евро и причиненный уголовным производством ущерб на общую сумму 98 332,05 евро.

Решение уездного суда можно оспорить в течение 30 дней в Таллиннском окружном суде.

В рамках уголовного дела бывший член правления AS Tallinna Sadam Айн Кальюранд обвинялся в получении взятки в качестве должностного лица и отмывании денег, Мартин Пайде - в получении взятки в качестве должностного лица, Эно Саар, Тынис Похла и Юллар Раад - в даче взятки должностному лицу, Тойво Промм - в пособничестве в получении и даче взятки и отмывании денег, а Ян Пашковский - в даче взятки должностному лицу.