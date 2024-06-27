Крупнейшее государственное исследование культуры: где и как развлекаются жители Эстонии

Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в прошлом году жители Эстонии помимо кинотеатров и концертов часто посещали также музеи и театры. «Каждый четвертый человек интересовался новыми форматами, например автокинотеатрами или прямыми трансляциями веб-концертов», - сказала она.

Фото: Департамент статистики

С возрастом люди реже участвуют в культурной жизни

Выяснилось, что по уровню образования самыми активными потребителями культуры являются лица с высшим образованием, из которых за год в каком-либо культурном мероприятии участвовали 85,9%.

«Уровень участия учеников, студентов и неоплачиваемых практикантов также высокий, а именно 98,2%», - сказала аналитик и уточнила, что чуть меньше в культурной жизни участвуют жители со средним образованием (75,7%), далее следуют жители с основным образованием или более низким уровнем образования (69,9%).

При рассмотрении возрастных групп можно заметить, что активными участниками культурной жизни являются молодые люди: за год как минимум в одном культурном мероприятии участвовало целых 94,4% лиц в возрасте 15-24 лет.

«К сожалению, приходится признать, что с возрастом участие людей в культурной жизни снижается. В частности, в культурных мероприятиях участвовало 89,9% жителей в возрасте 25-44 лет и 80,2% жителей в возрасте 45–64 лет, при этом среди лиц от 65 лет и старше этот показатель составил лишь 54,5%», - отметила Саагпакк.

Женщины чаще посещают библиотеки, мужчины - спортивные мероприятия