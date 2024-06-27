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РАЙНЕР САКС Путин пытается обойти новую мобилизацию с помощью Северной Кореи (1)

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Ким Чен Ын и Владимир Путин.
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Postimees
  • На окраине Москвы загорелся важный для российских вооруженных сил научно-производственный комплекс
  • Вскоре станет возможным использование порта Севастополя более крупными военными кораблями

Южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил, что Северная Корея планирует отправить инженерные войска на оккупированные украинские территории, чтобы, по официальной версии, принять участие в восстановительных работах. Пока невозможно оценить степень достоверности этой новости, но она кажется вполне возможной, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Анита Авакова

Российские инженерные войска испытывают серьезные затруднения в организации материально-технического обеспечения в тылу. Кроме того, украинские войска постоянно атакуют инженерную технику с беспилотников в радиусе нескольких десятков километров от фронта, усиливается артиллерийская и ракетная активность. Если северокорейские войска действительно начнут заниматься инженерными работами, то это, прежде всего, подтвердит нехватку кадровых резервов в российской армии и стремление президента РФ избежать новой мобилизации.

Учитывая ограниченность резервов российской армии для наступательных операций, что подтверждается ротацией войск с одного фронта на другой, можно предположить, что призыв в армию не принесет желаемых результатов. Недавнее нападение исламистов в Дагестане также свидетельствует о том, что в полиции не хватает опытных сотрудников, поскольку многие из них заняты деятельностью на оккупированных территориях или обеспечением безопасности в крупных центрах, а некоторые из них призваны в армию.

В одном из предыдущих обзоров я писал о том, почему Северная Корея предпочла бы не втягивать боевые войска в войну с российской армией. К тем аргументам можно добавить, что сдерживание северокорейской армии в значительной степени основано на имидже боеспособной массовой армии, который создает пропаганда. Этот миф можно быстро развеять, если Северная Корея отравит свои элитные войска в Украину.

Кроме того, лидеры государства и армии Северной Кореи крайне параноидально относятся к сокрытию своего военного потенциала, а в Украине они не смогут остаться в своем безопасном пузыре. Что касается инженерных войск, уже сейчас можно быть уверенным, что в российских социальных сетях начнут появляться насмешливые и издевательские публикации об их деятельности.

Недавние события

В подмосковном городе Фрязино снова подожгли важный для российских вооруженных сил научно-производственный комплекс. Похоже, в этот раз он разрушен полностью, поэтому в ближайшем будущем в строй его не введут.

На мысе Чауда в оккупированном Крыму снова вспыхнул крупный пожар. Чауда - это район в восточной части Крыма, откуда взлетают иранские беспилотники, атакующие южную и центральную Украину. Это уже второй случай за последнюю неделю, когда в этом районе происходит что-то серьезное.

Сегодня ночью российские войска нанесли новый комбинированный ракетный и беспилотный удар по украинским городам. В атаке были задействованы четыре крылатые ракеты «Калибр», одна баллистическая ракета «Кинжал» и одна крылатая ракета Х-59. Кроме того, в атаке были задействованы 23 иранских беспилотника. Все цели, кроме «Кинжала», были уничтожены украинской противовоздушной обороной. Беспилотники «Шахед» были запущены с территории России (не оккупированного Крыма). Информация о целях пока не сообщается.

На побережье активность атак российской армии находится на том же уровне, что и в предыдущие четыре дня.

На Харьковском направлении российская армия значительно увеличила активность своих атак и пытается вернуть себе инициативу. Пока что им не удалось заставить украинские войска отступить. Вчера в результате украинского авиаудара была уничтожена позиция ПВО российской армии в районе поселка Стрелецкое в Белгородской области России.

В Сватовском и Северодонецком районах российская армия продолжает плановые атаки в направлении Купянска. По сообщениям российских источников, их войскам удалось добиться определенных успехов, однако нет уверенности в том, что это надолго.

Вчера также поступили сообщения об успешной контратаке украинских войск, но в ближайшие дни необходимо будет оценить, насколько это долговременный результат. Уже десятый день подряд российские войска ведут интенсивные атаки в направлении города Лиман, но пока никаких результатов эти атаки не принесли. Атаки в направлении Северска тоже были активными, но безрезультатными.

В Бахмутском районе продолжается российское наступление на Часов Яр. Количество атак в этом районе сократилось, но подразделения российской армии здесь более подготовленные, и украинцы отбиваются с трудом. На юге продолжается наступление российских войск в направлении Торецка, но прогресса нет.

Направление на Покровск остается главным направлением наступления российской армии. Количество атак не уменьшилось, но достоверных сообщений об успехах атакующих нет. Российское командование использует здесь в основном пехотные атаки при незначительной поддержке бронетехники. Атаки с запада и юго-запада Донецка продолжаются с меньшей активностью и отражаются украинскими войсками.

На южном фронте российские подразделения пассивны, и изменений в ситуации не наблюдается. Представители российской армии признали, что украинские морские беспилотники заминировали вход в Севастопольскую бухту. Поэтому использование порта Севастополя крупными военными кораблями в ближайшее время станет невозможным.

Правительство Сербии объявило, что не будет ограничивать будущие продажи оружия и боеприпасов западным странам, хотя часть из них была перепродана Украине. Лидеры Сербии ранее намекали, что не поддерживают российскую агрессию против Украины. Присоединение Украины к полноправному членству в ЕС также стало бы для Сербии четким сигналом о будущем балансе сил на Балканах. Сербия не может смириться с российским вторжением в Украину, не в последнюю очередь из-за Косово.

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