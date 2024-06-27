Перевод: Анита Авакова

Российские инженерные войска испытывают серьезные затруднения в организации материально-технического обеспечения в тылу. Кроме того, украинские войска постоянно атакуют инженерную технику с беспилотников в радиусе нескольких десятков километров от фронта, усиливается артиллерийская и ракетная активность. Если северокорейские войска действительно начнут заниматься инженерными работами, то это, прежде всего, подтвердит нехватку кадровых резервов в российской армии и стремление президента РФ избежать новой мобилизации.

Учитывая ограниченность резервов российской армии для наступательных операций, что подтверждается ротацией войск с одного фронта на другой, можно предположить, что призыв в армию не принесет желаемых результатов. Недавнее нападение исламистов в Дагестане также свидетельствует о том, что в полиции не хватает опытных сотрудников, поскольку многие из них заняты деятельностью на оккупированных территориях или обеспечением безопасности в крупных центрах, а некоторые из них призваны в армию.

В одном из предыдущих обзоров я писал о том, почему Северная Корея предпочла бы не втягивать боевые войска в войну с российской армией. К тем аргументам можно добавить, что сдерживание северокорейской армии в значительной степени основано на имидже боеспособной массовой армии, который создает пропаганда. Этот миф можно быстро развеять, если Северная Корея отравит свои элитные войска в Украину.