Недавние события
В подмосковном городе Фрязино снова подожгли важный для российских вооруженных сил научно-производственный комплекс. Похоже, в этот раз он разрушен полностью, поэтому в ближайшем будущем в строй его не введут.
На мысе Чауда в оккупированном Крыму снова вспыхнул крупный пожар. Чауда - это район в восточной части Крыма, откуда взлетают иранские беспилотники, атакующие южную и центральную Украину. Это уже второй случай за последнюю неделю, когда в этом районе происходит что-то серьезное.
Сегодня ночью российские войска нанесли новый комбинированный ракетный и беспилотный удар по украинским городам. В атаке были задействованы четыре крылатые ракеты «Калибр», одна баллистическая ракета «Кинжал» и одна крылатая ракета Х-59. Кроме того, в атаке были задействованы 23 иранских беспилотника. Все цели, кроме «Кинжала», были уничтожены украинской противовоздушной обороной. Беспилотники «Шахед» были запущены с территории России (не оккупированного Крыма). Информация о целях пока не сообщается.
На побережье активность атак российской армии находится на том же уровне, что и в предыдущие четыре дня.
На Харьковском направлении российская армия значительно увеличила активность своих атак и пытается вернуть себе инициативу. Пока что им не удалось заставить украинские войска отступить. Вчера в результате украинского авиаудара была уничтожена позиция ПВО российской армии в районе поселка Стрелецкое в Белгородской области России.
В Сватовском и Северодонецком районах российская армия продолжает плановые атаки в направлении Купянска. По сообщениям российских источников, их войскам удалось добиться определенных успехов, однако нет уверенности в том, что это надолго.