Загадка Несколько рабочих шведского завода по производству аккумуляторов умерли по необъяснимым причинам

Сначала Махари Бараки, 33-летний отец троих детей, умер в своей постели в январе этого года после смены на аккумуляторном заводе Northvolt. Чуть больше месяца спустя аналогичным образом скончалась 19-летняя Маэдин Гидей Эмбайе. В то время полиция расследовала случаи смерти, но не выявила никаких преступлений, сообщает Dagens Nyheter.

Однако полиция вновь начала расследовать эти случаи и их возможную связь с компанией Northvolt, когда в начале июня на балконе своей квартиры умер 59-летний Пер-Хокан Сёдерстрём, который также только что вернулся домой с работы. Делом занимается отдел полиции по борьбе с экологическими преступлениями.