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Загадка Несколько рабочих шведского завода по производству аккумуляторов умерли по необъяснимым причинам

rus.postimees.ee
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Рабочий на заводе. Иллюстративный снимок.
Рабочий на заводе. Иллюстративный снимок. Фото: Markus Scholz

Шведская полиция начала расследование странных смертей рабочих на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей Northvolt в городе Скеллефтео на севере страны, подозревая, что смерть может быть связана с их профессией.

Сначала Махари Бараки, 33-летний отец троих детей, умер в своей постели в январе этого года после смены на аккумуляторном заводе Northvolt. Чуть больше месяца спустя аналогичным образом скончалась 19-летняя Маэдин Гидей Эмбайе. В то время полиция расследовала случаи смерти, но не выявила никаких преступлений, сообщает Dagens Nyheter.

Однако полиция вновь начала расследовать эти случаи и их возможную связь с компанией Northvolt, когда в начале июня на балконе своей квартиры умер 59-летний Пер-Хокан Сёдерстрём, который также только что вернулся домой с работы. Делом занимается отдел полиции по борьбе с экологическими преступлениями.

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