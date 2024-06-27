Шведская полиция начала расследование странных смертей рабочих на заводе по производству аккумуляторов для электромобилей Northvolt в городе Скеллефтео на севере страны, подозревая, что смерть может быть связана с их профессией.
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Загадка ⟩ Несколько рабочих шведского завода по производству аккумуляторов умерли по необъяснимым причинам
Сначала Махари Бараки, 33-летний отец троих детей, умер в своей постели в январе этого года после смены на аккумуляторном заводе Northvolt. Чуть больше месяца спустя аналогичным образом скончалась 19-летняя Маэдин Гидей Эмбайе. В то время полиция расследовала случаи смерти, но не выявила никаких преступлений, сообщает Dagens Nyheter.