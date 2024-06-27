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Синоптики предупреждают: в пятницу ожидается до 34 градусов

BNS
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Жара. Иллюстративное фото.
Жара. Иллюстративное фото. Фото: SANCHIT KHANNA/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES

По прогнозу Агентства окружающей среды, в пятницу, 28 июня, будет до 34 градусов тепла.

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается преимущственно ясная погода. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, на островах после полуночи южный и юго-восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла.

Днем до полудня ожидается солнечная погода без осадков, после полудня облачность уплотнится, местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Вечером к островам с моря подойдет новая полоса осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем 28-34, на побережье местами до 24 градусов тепла.

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